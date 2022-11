Explosion auf Taksim-Platz in Istanbul, mehrere Tote



Im Bereich des Taksim-Platzes in der türkischen Metropole Istanbul ist es am Sonntag zu einer Explosion gekommen. Mindestens elf Personen seien dabei verletzt worden, berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Polizei- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf in sozialen Medien verbreiteten Bildern waren zahlreiche Menschen zu sehen, die sich panisch vom Ort der Explosion im Stadtteil Beyoğlu entfernten. Zugleich trafen Krankenwagen sowie Fahrzeuge der Feuerwehr ein. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

UpdateBei der Explosion im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul sind am Sonntag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Es gebe Tote und Verletzte, schrieb der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, bei Twitter. Eine genaue Zahl nannte er aber nicht. Die Detonation hatte sich gegen 16:20 Uhr Ortszeit (14:20 Uhr deutscher Zeit) in einer belebten Einkaufsstraße ereignet. In der Nähe befindet sich unter anderem der Taksim-Platz. Die genauen Hintergründe waren zunächst weiter unklar. Polizei- und Rettungskräfte hatten sich mit einem Großaufgebot an den Ort der Explosion begeben. Auf in sozialen Medien verbreiteten Bildern waren zahlreiche Menschen zu sehen, die sich panisch von dem Unglücksort entfernten. Zugleich trafen Krankenwagen sowie Feuerwehr-Fahrzeuge ein.

Foto: Istanbul, über dts Nachrichtenagentur