Video: Klima-Kleber stürmen Flughafen in Berlin

Klima-Terroristen der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich Zugang zum Gelände des Hauptstadtflughafens BER verschafft. Ein Video zeigt, wie sie auf die Startbahn stürmen. Flugverkehr lahmgelegt.

Berliner Flughafen (BER) - so sind die Klima-Chaoten aufs Rollfeld gelangt: Die Klima-Extremisten der „Letzen Generation“ haben einen Zaun aufgeschnitten, um auf das Areal von Terminal 5 zu gelangen. Anschließend hielten sie Banner in die Kamera und erklären ihre Motive. In einem Video, das live gestreamt wurde, sieht man ab 16 Uhr etwa, wie sie auf dem Rollfeld herumlaufen und sich dort auf den Asphalt setzen und kleben. Andere fahren mit Fahrrädern über das Gelände.

Die Bundespolizei bestätigte, dass mehrere Personen auf dem Flughafengelände seien. Bundespolizeisprecher Jans Schobranski: „Wir wissen von mehreren Personen, die sich unberechtigt dort aufhalten.“ Genauere Informationen gab es nicht, der Einsatz laufe noch. Der Flugverkehr musste am frühen Donnerstagabend komplett eingestellt werden!