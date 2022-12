Schüsse in Dresden: 1 Tote

Schüsse in Dresden. Amok-Alarm in der City: In der Altmarktgalerie sollen am Samstagvormittag möglicherweise Schüsse gefallen sein. Innenstadt abgeriegelt.

In der Dresdner Innenstadt kam es Samstagvormittag zu Schüssen. Nach BILD-Informationen soll ein Mann (40) kurz zuvor im Ammonhof eine Frau getötet haben. Die Polizei hat das Einkaufszentrum gesperrt, den Weihnachtsmarkt abgeriegelt.

Im Anschluss sei der offenbar mit einer Pistole bewaffnete mutmaßliche Killer in die etwa einen Kilometer entfernte Altmarktgalerie gestürmt sein, sich dort in der DM-Drogerie verschanzt haben.

Die Innenstadt wurde abgeriegelt. Der Striezelmarkt darf zunächst nicht öffnen. Ein Händler zu BILD: „Wir wurden per Durchsage aufgefordert, wegen einer polizeilichen Lage unsere Buden geschlossen zu halten.“

In der Innenstadt brach der Verkehr komplett zusammen. Der samstag gilt als umsatzstärkster Wochentag auf dem Striezelmarkt. Die Lage ist aktuell unübersichtlich. Nach letzten Informationen wurde ein bewaffneter Mann bisher nicht festgenommen.

Gleichzeitig hieß es in Berichten lokaler Medien, dass eine unbekannte Person in die Räumlichkeiten des Radiosenders "Radio Dresden" eingedrungen sei und Schüsse abgegeben habe. Im Dresdner Stadtteil Prohlis wurde zudem eine tote Person aufgefunden. Laut der Berichte wird aktuell geklärt, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

Update:

Die Polizei hat die Geiselnahme in Dresden beendet und einen Mann festgenommen. Zuvor waren SEK und eine Verhandlungsgruppe am Tatort in der Innenstadt eingetroffen. Untersucht wird noch, ob der Mann zuvor seine Mutter getötet haben könnte. Medien berichteten, die 70-Jährige sei im Dresdner Stadtteil Prohlis tot aufgefunden worden, ihr Sohn sei tatverdächtig.