EU-Korruptionsskandal: Polizei zeigt Foto mit 1,5 Millionen

Belgische Ermittler veröffentlichen beeindruckendes Foto. Darauf zu sehen sind mehr als 1,5 Millionen Euro Bargeld, die sie u.a. bei EU-Parlamentsvize Eva Kaili sicherstellen konnten.

Die Ex-Parlamentsvize Eva Kaili steht im Verdacht, korrupt zu sein. Sie soll sich von Katar kaufen gelassen haben und im Sinne des Golfstaats Einfluss auf die Politik der Europäischen Union genommen haben. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die 44-Jährige haben die belgischen Ermittler ein beeindruckendes Foto veröffentlicht. Es zeigt 1,5 Millionen Euro in Bar, sorgsam abgezählt in kleinen Stapeln. Einen Teil des Geldes hatte die Polizei in der Wohnung Kailis gefunden, einen Teil im Hotelzimmer von Kailis Vater, den Rest – über 600.000 Euro – in der von Ex-Abgeordnetem Pier Antonio Panzeri.