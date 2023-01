AfD sieht Deutschland mit Marder-Lieferung auf Weg zur Kriegspartei

Die AfD sieht Deutschland mit der geplanten Lieferung von Marder-Panzern an die Ukraine auf dem Weg zur Kriegspartei.

"Es ist beunruhigend, dass die Bundesregierung dem Druck der Vereinigten Staaten und anderer Länder nachgegeben hat und Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine liefern will", sagte AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla am Freitag. Dadurch werde sich die Eskalationsspirale weiter beschleunigen.

"Deutschland droht endgültig zur Kriegspartei zu werden - mit unabsehbaren Folgen für unser Land und seine Bürger", sagte Chrupalla. Gleichzeitig forderte er die Bundesregierung auf, "jede nur denkbare diplomatische Initiative zu ergreifen, um einen Frieden am Verhandlungstisch zu erreichen, statt sich mit Panzerlieferungen aktiv an dem Konflikt zu beteiligen". Am Vorabend hatten die USA und Deutschland eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, wonach Deutschland der Ukraine Marder-Schützenpanzer und ein Flugabwehr-System vom Typ "Patriot" liefert.