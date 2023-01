Video: Auto prallt gegen Brandenburger Tor - Fahrer tot, Hintergründe unklar



In Berlin ist in der Nacht zu Montag ein Fahrzeug gegen das Brandenburger Tor geprallt - der Fahrer wurde dabei getötet. Das teilte die Polizei mit. Der Vorfall habe sich gegen 23:30 Uhr ereignet, das Fahrzeug sei aus Richtung "Unter den Linden" gekommen, also von der Ostseite, was ungewöhnlich ist, weil dort Fußgängerzone ist.

Weitere Personen seien nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauerten an, hieß es. Das Brandenburger Tor ist für den Autoverkehr seit Jahrzehnten gesperrt.

Kurz vor Mitternacht ist mit offenbar hoher Geschwindigkeit ein Auto ins Brandenburger Tor gerast und hat das Bauwerk beschädigt. Das Fahrzeug ist in Brand geraten. Der Fahrer soll ums Leben gekommen sein. Hintergründe noch unklar. pic.twitter.com/1AGWGjLhcn — julius geiler (@glr_berlin) January 15, 2023

Unfall an Berliner Wahrzeichen - Auto rast gegen Brandenburger Tor – ein Toter! https://t.co/XPlty2ihGw — BILD (@BILD) January 16, 2023

Gegen 23:30 Uhr fuhr ein Pkw von Unter den Linden kommend gegen das #BrandenburgerTor. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Weitere Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauern an.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 15, 2023

