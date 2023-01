Lauterbach löscht Tweet über Corona und Immunschwäche

Lauterbach hatte behauptet, mehrere Coronainfektionen hätten häufig eine "unheilbare Immunschwäche" zur Folge. Auf Twitter schrieb er nun von einem Missverständnis – und schwurbelt weiter.

Lauterbach hatte in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der "Rheinischen Post" von einer "nicht mehr zu heilenden Immunschwäche" gesprochen, die häufig bei Menschen aufträte, die mehrere Coronainfektionen überstanden hätten. Eine Wissenschaftsjournalistin der "Süddeutschen Zeitung" kritisierte die Aussage – in der Nacht zum Montag ruderte Lauterbach schließlich zurück.

Es gab einen technischen Übertragungsfehler im BMG. Das Zitat war: „Studien zeigen

mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es

häufig mit einer Immunschwäche zu tun haben,

deren Dauer wir noch nicht kennen.“ Von unheilbarer Immunschwäche kann derzeit noch keine Rede sein https://t.co/5yxooFKAjL — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 22, 2023