Video: Klimakleber blockieren Krankenhausfahrt

Eine Frau auf dem Weg ins Krankenhaus wird von Klimaklebern gestoppt. Trotz verzweifelten Fliehens weichen sie nicht von der Straße. Ein Video zeigt die Szene.

Eine verzweifelte Frau läuft nach vorne zu den "Aktivisten". Mit den Tränen in den Augen und hörbarer Verzweiflung wendet sie sich an die Klima-Kleber. ‚Ich muss da durch. Hau ab da! Was soll das?‘“

Doch die Klima-Kleber bleiben unerbittlich. Die verzweifelte Frau schreibt später auf Twitter, sie habe ihre Mutter, die in ihrem Auto saß, dringend ins Krankenhaus bringen müssen. Was wegen der Extremisten nicht ging.