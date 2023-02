Demo Berlin Livestream

Friedensdemo Demo Berlin: Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer wollen in Berlin mit Tausenden Menschen für Frieden in der Ukraine demonstrieren. Alle Livestreams.

Bei einer Demo für Frieden in der Ukraine wollen heute Tausende Menschen am Brandenburger Tor in Berlin zusammenkommen. "Aufstand für den Frieden" lautet der Titel der Veranstaltung, die von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer initiiert wurde. Bei der Berliner Polizei sind zu der Demonstration 10.000 Teilnehmer angemeldet. Wagenknecht selbst rechnet mit „vielen Tausend“.

Die Kundgebung findet auf der Rückseite des Brandenburger Tors statt. Der Aufzug soll sich laut Berliner Versammlungsbehörde auf der Straße des 17. Juni bis zur Yitzhak-Rabin-Straße erstrecken. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Sowjetische Ehrenmal im Tiergarten. Ein Umzug ist laut Ankündigung nicht geplant.

Livestreams von der Demo in Berlin: