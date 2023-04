Strack-Zimmermann will mehr Munition für die Ukraine



Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat anlässlich des Treffens der internationalen Ukraine-Kontaktgruppe auf Ramstein für sogenannte "Instandsetzungs-Hubs" und Munitionsnachschub geworben. "Das Wichtigste jetzt ist: Was bereits in der Ukraine ist, muss instand gehalten und gewartet werden", sagte Strack-Zimmermann dem Nachrichtenportal T-Online am Freitag. "Dafür braucht es einen funktionierenden Hub. Und ansonsten braucht die Ukraine Munition, Munition, Munition."

Auch der Vorsitzendes des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hatte für mehr Munition geworben. "Die Versorgung mit Munition muss sichergestellt sein", sagte Hofreiter dem Nachrichtenportal T-Online. "Zudem sollten die Bündnispartner die Lieferung zusätzlicher Luftverteidigungssysteme und weiterer Kampf- und Schützenpanzer prüfen."

Foto: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, über dts Nachrichtenagentur