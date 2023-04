Nord Stream Anschlag: Facebook zensiert Seymour Hersh

Facebook kennzeichnet Beiträge von Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh zu Nord Stream als Fakenews mit Hinweis auf dubiose "Faktenchecker". Damit werden entsprechende Posts den Usern auch nicht mehr in den Feeds angezeigt.

Seymour Hersh, der für seinen investigativen Journalismus mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, behauptet aus Geheimdienstquellen erfahren zu haben, dass US-Präsident Joe Biden den Befehl zur Sprengung der Nord Stream Pipelines gab. Für die Umsetzung soll er die Unterstützung Norwegens erhalten haben.

Während Hershs Behauptungen angeblich "umstritten" sind, hat Facebook „beschlossen, Partei zu ergreifen“ und zu „zensieren“ argumentierte der US-Journalist Shellenberger.

Der Faktenprüfer in diesem Fall war der norwegische öffentlich-rechtliche Sender NRK. Am 14. März druckte die Organisation einen Artikel von Faktisk.no nach, einem Medienwächter, der NRK zu seinen Partnern zählt. Der Wachhund behauptete, dass sich Hersh auf der Grundlage von Open-Source-Daten in Bezug auf die angebliche Beteiligung von Schiffen der norwegischen Marine an der Nord Stream-Sabotage geirrt habe.

„Ob Hersh falsch oder richtig liegt, seine Berichterstattung sollte öffentlich diskutiert und nicht zensiert werden.“ betonte Shellenberger, der kürzlich dabei half, die Zensur der sozialen Medien als Teil der Twitter-Dateien aufzudecken.

„Die Aktionen von Facebook stehen im Gegensatz zu Amerikas Tradition der freien und offenen Debatte und seiner Ablehnung einer geheimnisvollen, autoritären Zensur.“ er fügte hinzu.

Laut Shellenberger verhindert Facebook damit, dass diese Informationen einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt werden, weil der Algorithmus die Verbreitung derartig gekennzeichneter Artikel blockiert.

There is a big debate over who blew up the Nord Stream pipeline. Instead of allowing the debate, Facebook has decided to take a side. It is censoring Pulitzer-winning journalist Seymour Hersh. And instead of explaining, Facebook sends readers to an article in Norwegian. Watch pic.twitter.com/nN18HovBPR