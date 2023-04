Biden will noch mal

US-Präsident Joe Biden (80) will weitere vier Jahre im Weißen Haus bleiben. Bei den Demokraten muss er kaum Konkurrenz fürchten. Kritiker bemängeln sein hohes Alter.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden strebt eine zweite Amtszeit an. Er wolle erneut als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten, gab Biden am Dienstag bekannt. Jede Generation habe einen Moment, an dem sie für Demokratie und fundamentale Rechte eintreten müsse, schrieb Biden zu einem Video auf Twitter. Dieser Moment sei jetzt.

Die Ankündigung erfolgte auf den Tag genau vier Jahre nach dem Start der Präsidentschaftskampagne, die Biden schließlich ins Weiße Haus brachte. "Lasst uns den Job zu Ende bringen", schrieb Biden.

Biden ist mit 80 Jahren bereits jetzt der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre er 86. Laut einer Umfrage des Nachrichtensenders NBC sagen 70 Prozent der befragten Amerikanerinnen und Amerikanern, Joe Biden sollte nicht mehr als Präsident antreten. 51 Prozent unter den Demokraten stimmen dem zu. Sein Alter ist für knapp die Hälfte (48 Prozent) der Grund, warum sie ihn nicht mehr länger im Weißen Haus haben wollen.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly