Schüsse auf Werksgelände von Mercedes-Benz - 2 Tote



Auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen ist am Donnerstagmorgen ein Mensch durch Schüsse getötet worden. Zudem gebe es eine schwerverletzte Person, teilte die Polizei mit. Der Täter wurde demnach festgenommen - es bestehe keine Gefahr mehr für die Mitarbeiter im Werk.

Zuvor hatten die Behörden bereits über einen Polizeieinsatz auf dem Werksgelände informiert. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Für die Bevölkerung bestand den Beamten zufolge keine Gefahr. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Update:

Nach den Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen am Donnerstagmorgen gibt es ein zweites Todesopfer zu beklagen. Der zunächst Schwerverletzte sei inzwischen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Weitere Verletzte gebe es nicht. Der mutmaßliche Täter war nach dem Vorfall am Morgen festgenommen worden. Er hatte ersten Erkenntnissen zufolge allein gehandelt. Laut Medienberichten soll es sich um einen 53 Jahre alten Mann handeln. Bei dem Einsatz auf dem Werksgelände waren Polizei und Rettungskräfte am Donnerstag mit einem Großaufgebot vor Ort. Für die Bevölkerung bestand den Beamten zufolge keine Gefahr. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst weiter unklar.

Foto: Polizeiabsperrung, über dts Nachrichtenagentur