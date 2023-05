SPD will EU-Beitritt der Ukraine beschleunigen



Deutschland sollte nach den Worten des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union beschleunigen. "Natürlich gelten für einen ukrainischen EU-Beitritt die gleichen Bedingungen wie für alle anderen Länder, aber wir sollten dieses wichtige Anliegen vorantreiben. Deutschland kommt auch dabei eine große Verantwortung zu", sagte Klingbeil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die Ukraine gehöre zu Europa, sie verteidige gegen Russland jeden Tag die europäischen Werte. Die Verleihung des Karlspreises am Sonntagnachmittag in Aachen an die Ukraine und ihren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für ihren Einsatz für die Einheit Europas zeige genau das. Klingbeil sagte: "Wir haben die Kraft, in Europa Dinge anzustoßen und zu beschleunigen." Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine, gegen die Russland seit 15 Monaten einen Angriffskrieg führt. Deutschland sei ein verlässlicher Partner bei humanitärer und militärischer Unterstützung. "Die Ukraine kämpft unermüdlich für ihre Freiheit und wir stehen an ihrer Seite als zweitgrößter Unterstützer nach den USA."

Foto: EU-Gebäude in Brüssel, über dts Nachrichtenagentur