Arno Dübel tot - Video: Sein letztes Interview

Deutschlands „berühmtester Arbeitsloser“ Arno Dübel ist tot. Die Todesursache ist eine langwierige Krankheit. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er starb mit 67 Jahren.

Deutschlands wohl berühmtester Arbeitsloser ist tot: Arno Dübel soll im Alter von 67 Jahren im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gestorben sein. Das berichtet die "Hamburger Morgenpost". Dübel erlangte deutschlandweite Bekanntheit durch seine zahlreichen Medienauftritte und seine exzentrische Persönlichkeit. Die Boulevardpresse bezeichnete ihn als "König der Arbeitslosen" und porträtierte ihn als Symbol für die vermeintliche Missbrauchsfähigkeit des Sozialstaates.

Sein „Manager“ Marcus Wenzel schrieb im Januar 2023 in einer Pressemitteilung: „Arno Dübel ist seit über 45 Jahren ohne Arbeit. Das muss erst mal jemand nachmachen. Dübel hat eine unglaubliche Erfahrung gesammelt, gerade auch im Umgang mit Ämtern und Behörden.“

Die genauen Umstände seines Todes sind bisher nicht bekannt. Dem Medienbericht zufolge soll Dübel an den Folgen einer langwierigen Krankheit gestorben sein. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dübel soll vor rund drei Wochen in die Notaufnahme des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) gekommen sein, Blut gespuckt haben. Er kam auf die Intensivstation. Dort starb Dübel wenige Tage später.

Laut eigenen Angaben war Dübel seit einer abgebrochenen Lehre im Jahr 1976 durchgängig arbeitslos – und das offenbar mit Stolz. Dübel war Gast in Talkshows wie "Arabella" und sorgte für Unmut bei den Zuschauern, weil er Arbeit ablehnte und lieber vom Staat lebte.

Video - Arno Dübel: Letztes Interview (2022)