Webcam New York

Wie sieht es wirklich aus an der Ostküste der USA und New York? Medien schlagen Alarm wegen Waldbränden in Kanada. Live Cams, also Webcams in News York zeigen allerdings, dass es gar nicht so dramatisch ist.

Mehr als 100 Millionen Menschen in den USA sind von gefährlicher Luftqualität betroffen. Grund dafür ist der Rauch der schweren Waldbrände in Kanada. Die Skyline von New York verschwand am Mittwoch angeblich hinter einem orangefarbenen Schleier. Sogar Flughäfen waren teilweise geschlossen. Wie ist die Situation wirklich? Live Cams zeigen die Situation vor Ort. Hier eine Kamera aus New York mit Panoramablick über die Wolkenkratzer des Big Apple. Die Webcam befindet sich auf der größten Rooftop-Bar Manhattans und bietet einen Blick auf das Empire State Building.