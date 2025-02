Studiogast packt aus: ZDF manipuliert Bürgerfragen! Die Wahrheit über Klartext.

Skandal: So manipuliert das ZDF Bürgerfragen an Kanzlerkandidaten in der Sendung "Klartext". Ein Studiogast schildert die schockierenden Hintergründe. Beispiel, wie auch andere Sendungen bei ARD und ZDF arbeiten?