Vance: Jahrhundert-Rede in München

Spektakuläre Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz: "Die Gefahr, die ich in Europa am größten sehe, ist nicht Russland oder China oder ein anderer externer Akteur." - "Es gibt in einer Demokratie keinen Raum für Brandmauern".

J.D. Vance:

„Wenn Sie vor Ihren eigenen Wählern Angst haben, gibt es nichts, was Amerika für Sie tun kann“

„Übergriffig“, „bizarr“, „Thema verfehlt“? Deutschlands Eliten können mit dem entschiedenen Plädoyer für die Meinungsfreiheit, das J.D. Vance in München hielt, nichts anfangen.

Vance hatte die europäischen Verbündeten in seiner Rede bei der MSC scharf attackiert und vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Er nahm dabei indirekt Bezug auf die deutsche Debatte über eine Abgrenzung von der AfD: "Es gibt keinen Platz für Brandmauern." Am Rande der Konferenz traf er sich auch mit AfD-Chefin Alice Weidel. Ein Treffen mit Scholz gab es nicht. Das wurde vom Kanzleramt auf Terminschwierigkeiten zurückgeführt.

Sicherheitspolitik, den Krieg in der Ukraine, das transatlantische Verhältnis - all das streifte Vance nur am Rande. "Die Gefahr, die ich in Europa am größten sehe, ist nicht Russland oder China oder ein anderer externer Akteur." Die größte Gefahr liege im Inneren. Es folgt ein fast halbstündiger Vortrag, indem Vance den Europäern ein verkommenes Demokratieverständnis vorwarf.

"Wenn ich mich in Europa umschaue, frage ich mich, was mit den Gewinnern des Kalten Kriegs passiert ist", so Vance. Er zählt mehrere vermeintliche Beispiele auf: die annullierte Wahl in Rumänien oder Durchsuchungen nach Online-Hass-Kommentaren in Deutschland. In England sei ein Abtreibungsgegner angezeigt worden, nur weil er seine Meinung geäußert habe.

Es folgen Fälle aus Schottland und Schweden, in denen die Meinungs- und/oder Religionsfreiheit eingeschränkt worden sein soll.

Die Rede von JD Vance in München ist nicht weniger als eine Befreiung. Sie wird Deutschland verändern. Deswegen macht sie dem politisch-medialen Establishment, das die Macht gern für sich behalten und weiter unter sich aufteilen will, solche Angst.https://t.co/UAAMYwvWD8 pic.twitter.com/bxvK0jVglp — Julian Reichelt (@jreichelt) February 14, 2025

