Wahlen + Medien = Manipulation, Lügen, Propaganda

Die Wahl-Berichterstattung gleicht oft medialer Gehirnwäsche. Beispiel: Manipulation beim ZDF, plumpe Lügen im SPIEGEL, die ARD inszeniert die "Wahlarena". Wenn der Mainstream überhaupt noch eine Glaubwürdigkeit hatte, so hat er ihn in den letzten Wochen verspielt.

Von Meinrad Müller

Ein politischer Schlagabtausch war es nicht. Ein demokratischer Feldzug? Noch weniger. Das, was die ARD als „Wahlarena“ angekündigt hatte, wirkte eher wie ein inszeniertes Bühnenstück. Die Zuschauer? Handverlesen. So wie früher in der DDR. Damals nannte man es „vertrauenswürdige Genossen“. Hier hieß es „zufällig ausgewählte Bürger“. Doch wer genau hinhörte, erkannte die Muster: Fragen wie aus dem Parteiprogramm kopiert.

Und die Moderatoren Jessy Wellmer und Louis Klamroth? Die fielen weniger durch Zurückhaltung als durch Vorfestlegungen auf. Fragen wurden nicht gestellt, sondern inszeniert. Antworten wurden nicht eingefordert, sondern kommentiert. Zeit für Publikumsfragen, wie es im Vorfeld hieß? Fehlanzeige. Die Fragen kamen von „Bürgern“, die auffällig häufig in Nachwuchsorganisationen etablierter Parteien engagiert sind. Das war keine Arena. Das war eine Bühne.

Und mittendrin: Alice Weidel. Die Kanzlerkandidatin der AfD wirkte wie eine, die genau auf diesen Moment gewartet hat. Sie parierte die Angriffe mit der Ruhe eines Haudegens, antwortete präzise und scharf, ohne aus der Fassung zu geraten. Während die Moderatorin spitz nachfragte, lehnte sich Weidel entspannt zurück. Sie wusste: Hier sitzt keine zufällige Bürgerschaft. Hier sitzt das linke Jugendestablishment im Zuschauergewand.

Weidel, das wurde an diesem Abend deutlich, hat Rückenwind. Und der kommt nicht nur aus Deutschland. Donald Trump, J.D. Vance, Elon Musk – drei Namen, die Deutschland die Leviten lesen, doch Weidel bestärken. Der neue US-Vizepräsident Vance kritisierte erst kürzlich, Deutschland sei auf dem besten Weg, die Meinungsfreiheit zu verlieren. Brandmauern, so seine Worte, hätten in einer Demokratie nichts verloren.

Wichtiges Hintergrund-Video -

Gestelltes Publikum und dreiste Lügen: YouTube Max & Mross

Folge mir auf Telegram: ↪︎ https://t.me/mmnews_offiziell