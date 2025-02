Morgens um 6:00 Uhr steht die Polizei vor der Tür: Deutsche Staatsanwälte erzählen in der CBS-Reportage „60 Minutes“, wie sie gegen "Hassrede" vorgehen und freuen sich darüber, dass für die Betroffenen die Konfiszierung des Handys schmerzvoller ist als die Strafe.

Von Meinrad Müller

Der US-Sender CBS berichtet in der reichweitenstarken Sendung "60 Minutes", was ARD und ZDF hierzulande verschweigen. "60 Minutes" hat einer weltweiten Öffentlichkeit vor Augen geführt, wie deutsche Staatsanwälte mit morgendlichen Hausdurchsuchungen gegen Bürger vorgehen. Sie klingeln um sechs Uhr morgens, beschlagnahmen Handys und Computer und schrecken dabei auch nicht vor den Wohnungen älterer Menschen oder Familien mit Kindern zurück.

Die angeblichen "Vergehen" bestehen häufig in satirischen Karikaturen, kritischen Comics oder spöttischen Kommentaren, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden. Diese Polizeieinsätzte dokumentierte CBS mit laufender Kamera: Türen wurden aufgebrochen, verunsicherte Bürger in ihren eigenen vier Wänden verhört, alles im Namen der "Demokratiesicherung".

German police are raiding people for posting mean tweets and 60 Minutes absolutely loves it. This is what Germany’s “resilient democracy” looks like. pic.twitter.com/zle8WC3kgc



Besonders verstörend war für die Zuschauer die Reaktion der drei deutschen Staatsanwälte, die im Beitrag interviewt wurden. Sie prahlten gegenüber CBS sogar unverhohlen damit, wie sie vorgingen, und dachten offenbar, CBS sei auf ihrer Seite. Sie erklärten lachend, wie überrascht viele Menschen seien, wenn sie plötzlich Besuch von der Polizei erhielten und ihre elektronischen Geräte abgeben müssten. "Es ist für die Leute oft schlimmer als die Geldstrafe", so einer der Juristen, während seine Kollegen schmunzelten. CBS berichtete auch über ein besonders umstrittenes Urteil, bei dem ein Nutzer für die Bezeichnung eines Politikers mit dem Begriff "Pimmel" mit einer Hausdurchsuchung bestraft wurde.

How to lose your cellphone to the police in Germany for so called Hate Speech in 5 minutes!

CBS shows on 60 Minutes, how far Germany has come, again. But, we are prepared for that!



