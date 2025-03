Geheimplan: Neuwahlen in Deutschland bereits im Februar 2026?

Die neue Koalition zwischen SPD und CDU könnte schneller platzen als gedacht. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Intern geht man davon aus, dass schon nächstes Jahr Neuwahlen kommen. - AfD hofft dann auf Sieg.

Ein politisches Erdbeben erschüttert die Hauptstadt: Interne Quellen aus SPD und CDU berichten übereinstimmend, dass Deutschland schon im Februar 2026 vor vorzeitigen Neuwahlen stehen könnte! Damit würde die Ampel-Koalition weit vor dem regulären Wahltermin scheitern – und das offenbar nicht ganz unerwartet.

Geheime Krisensitzungen und Misstrauen hinter den Kulissen

Ein ranghoher SPD-Politiker, der anonym bleiben möchte, ließ in einem internen Gespräch durchblicken: „Wir dachten, wir könnten die Legislaturperiode überstehen, aber es ist einfach zu chaotisch. Die Spannungen innerhalb der Koalition sind schlimmer als je zuvor. Manche in der Partei sehen keinen anderen Ausweg mehr.“ Die Nerven liegen blank. Insbesondere auch deshalb, weil die linksextremen Kräfte in der SPD immer mehr Oberwasser kriegen.

Ähnlich pessimistisch äußerte sich ein hochrangiges CDU-Mitglied: „Wir bereiten uns bereits auf einen Wahlkampf vor. Hinter verschlossenen Türen rechnet niemand mehr damit, dass diese Regierung bis 2027 hält. Manche sagen, die Kanzlerfrage könnte schon Anfang 2026 geklärt sein.“

Eskalation droht

Hintergrund der Spekulationen sind offenbar immer stärkere Konflikte zwischen SPD und CDU. Insbesondere Saskia Esken soll die treibende Kraft gegen die Union sein. Ob es um Steuererhöhungen, Vermögensabgabe, Klimapolitik oder Migration geht – die künftige Koalition ist schon jetzt komplett zerstritten. Besonders brisant: Interne Papiere, die unserer Redaktion vorliegen, deuten darauf hin, dass führende Köpfe der Regierung keine einheitliche Linie mehr finden und sogar bereits erste Rücktrittsszenarien durchgespielt wurden.

AfD rechnet fest mit Kanzleramt

Während CDU und SPD mit internen Krisen kämpfen, zeigt sich die AfD selbstbewusst. Parteichefin Alice Weidel soll laut vertraulichen Quellen intern gesagt haben: „2026 wird unser Jahr. Die CDU hat sich selbst zerlegt, und wir haben alle Chancen, sie zu überholen. Dann stellen wir den Kanzler.“

Auch andere AfD-Vertreter sprechen hinter verschlossenen Türen bereits über mögliche Koalitionen – angeblich sogar mit enttäuschten Unionspolitikern. Ein AfD-Stratege brachte es auf den Punkt: „Deutschland wird eine echte politische Wende erleben. Die anderen Parteien unterschätzen uns noch.“

Was bedeutet das für Deutschland?

Sollte es wirklich zu Neuwahlen im Februar 2026 kommen, wäre das ein Novum in der jüngeren deutschen Geschichte. Experten gehen davon aus, dass eine solche Entscheidung das politische System massiv destabilisieren könnte. Gleichzeitig wittern Oppositionsparteien ihre große Chance. Ein Unionspolitiker brachte es zynisch auf den Punkt: „Der Wahlkampf hat eigentlich längst begonnen, nur die Regierung will es noch nicht zugeben.“

Ob und wann eine offizielle Ankündigung erfolgt, bleibt abzuwarten. Doch fest steht: Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig!