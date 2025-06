Nahost: Iran schickt Hyperschallraketen, Krieg eskaliert

Von Redaktion

Der Israel-Iran-Krieg, der am 13. Juni 2025 mit israelischen Angriffen unter dem Codenamen „Operation Rising Lion“ begann, markiert eine Eskalation der jahrzehntelangen Feindschaft zwischen beiden Ländern. Israel begründet die Angriffe als Präventivschlag gegen das iranische Atomprogramm, das laut Geheimdienstinformationen kurz vor der Herstellung von Atombomben stand. Der Iran reagierte mit Vergeltungsangriffen („Operation True Promise III“), und seither dauern wechselseitige Luft- und Raketenangriffe an.

US-Präsident Donald Trump will sich „innerhalb der nächsten zwei Wochen“ entscheiden, ob die USA einen Militär-Schlag gegen den Iran ausführen werden. Das teilte seine Sprecherin am Donnerstag mit. Am Samstag (Ortszeit) teilte Trump in seinem Online-Netzwerk „Truth Social“ einen Beitrag von Fox News, der einen möglichen US-Angriff thematisierte. Dazu schrieb Trump: „Only time will tell!“ (Nur die Zeit wird es zeigen!

Wichtige Entwicklungen