Die Ereignisse im Mittleren Osten sind nebulös. Waffenstillstand nur Nebelkerze? Ruhe vor dem Sturm? Wurden die Atomanlagen wirklich nachhaltig zerstört? Ex-KSK-Soldat enthüllt brisante Hintergründe. Straße von Hormus Blockade?

Ob die Urananlagen wirklich zerstört wurden, ist unklar. Trump und israelische Behörden behaupten, die Anlagen seien vollständig zerstört, aber iranische Quellen und unabhängige Berichte widersprechen dem teilweise.

Die Internationale Atomenergieagentur (IAEA) bestätigt Schäden, insbesondere an oberirdischen Teilen, doch die unterirdischen Anlagen wie Fordo, die tief in Bergen liegen, könnten intakt geblieben sein. Es gibt Hinweise, darunter von iranischen Offiziellen und Satellitenbildern, dass angereichertes Uran, insbesondere etwa 400 Kilogramm auf 60 % angereichert, vor den Angriffen in Sicherheit gebracht wurde. Die IAEA fordert Zugang, um den Verbleib des Materials zu klären, was jedoch durch das iranische Regime erschwert wird.

Zusammenfassend: Die Anlagen sind teilweise beschädigt, aber eine vollständige Zerstörung ist fraglich. Es ist wahrscheinlich, dass angereichertes Uran rechtzeitig evakuiert wurde, doch ohne unabhängige Inspektionen bleibt die genaue Lage unsicher.