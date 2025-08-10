     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

     

    NEU - Unser Börsen-Club: Die Top Aktien 2025! KI, Uran, Gold. Jetzt 800 Euro Vorteile sichern.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Trump-Putin-Gipfel in Alaska: EU schaut zu

    Alaska als Verhandlungsort ist mehr als symbolträchtig. Alaska liegt nur 88 Kilometer von Russland entfernt. Es ist ein symbolträchtiger Ort, weil die USA das Gebiet 1867 von Russland kauften.

    Von Meinrad Müller

    Alaska ist für Putin ist es ein sicherer Platz, weil die USA den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen. Die Wahl dieses Ortes wird in Washington als mutiger Schritt gesehen. Führende Senatoren und Abgeordnete beider Parteien unterstützen den Versuch, den Krieg zu beenden. Sie setzen große Hoffnungen auf den Gipfel und sprechen von einer „historischen Chance“.

    Während Brüssel mit unüberlegten Sanktionen und Milliarden für einen aussichtslosen Krieg die Bürger in Armut treibt, setzt US-Präsident Donald Trump auf Diplomatie und wirtschaftlichen Neuanfang. Am 15. August 2025 trifft er sich mit Wladimir Putin in Alaska. Das Ziel ist ein Abkommen, das den Krieg in der Ukraine beendet. Es könnte die Russland-Sanktionen sofort aufheben und einen wirtschaftlichen Aufschwung auslösen.

    Die Folgen der EU-Politik

    Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat die EU eine Sanktionspolitik betrieben, die vor allem die eigenen Bürger belastet. Energiepreise stiegen auf Rekordhöhen. Traditionsbetriebe schließen. Milliarden aus den Haushalten flossen in Waffenlieferungen. Der Nutzen an der Front ist fraglich. Russland verkaufte Öl und Gas einfach an andere Abnehmer. Während die USA mit Flüssiggas Milliarden verdienten, zahlten die Europäer Rekordpreise und verloren Arbeitsplätze.

    Trumps Plan für Frieden

    Trump will mit Putin direkt verhandeln. Er setzte gezielte Zölle gegen Länder, die russisches Öl kaufen, um Druck aufzubauen. Gleichzeitig ließ er durch seinen Sondergesandten Steve Witkoff eine Gesprächsbasis schaffen. Russland will die volle Kontrolle über Luhansk, Donezk und die Krim behalten. Im Gegenzug könnte es zu einem sofortigen Waffenstillstand kommen. Auch ein Ende der Sanktionen steht auf der Tagesordnung.

    Chance für Europas Wirtschaft

    Ein Ende der Sanktionen wäre für Europa ein Befreiungsschlag. Energiepreise könnten deutlich sinken. Die Industrie würde wieder investieren. Der Handel mit Russland könnte neu beginnen. Milliarden, die bisher in den Krieg flossen, stünden für Infrastruktur, Bildung und Steuersenkungen zur Verfügung. Während Ursula von der Leyen und Friedrich Merz als Statisten in Washington auftreten, agiert Trump als Macher. Das Treffen in Alaska könnte den Krieg beenden und die Weichen für einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung stellen.

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Vitali Klitschko: Jeder in der Ukraine ist kriegsmüde

    Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sieht eine große Kriegsmüdigkeit in der Ukraine sowie die Notwendigkeit einer Verhandlungslösung im Krieg mit Russland, bei der für ihn offenkundig [ ... ]

    CSU stellt sich gegen Reiche bei längerer Lebensarbeitszeit

    Die CSU im Bundestag hat dem Vorstoß von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Erhöhung der Lebensarbeitszeit eine Absage erteilt. "Wir setzen auf Freiwilligkeit. Das ist für [ ... ]

    2. Bundesliga: Kaiserslautern ringt ideenlose Schalker nieder
    2. Bundesliga: Kaiserslautern ringt ideenlose Schalker nieder

    Am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 gewonnen. Nach dem Auftaktsieg in der Vorwoche waren die Erwartungen [ ... ]

    UN warnen vor Gefahren von KI für Indigene
    UN warnen vor Gefahren von KI für Indigene

    Die Vereinten Nationen (UN) haben anlässlich des Welttags der Indigenen vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz für diese Bevölkerungsgruppen gewarnt. "Während KI die kulturelle [ ... ]

    Offiziell: VfB Stuttgart gibt Millot nach Saudi-Arabien ab

    Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart lässt Offensivspieler Enzo Millot gen Saudi-Arabien ziehen. Der Franzose wird künftig für den Al-Ahli SFC auflaufen, teilte der VfB am Samstagabend [ ... ]

    Lottozahlen vom Samstag (09.08.2025)
    Lottozahlen vom Samstag (09.08.2025)

    In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 1, 6, 8, 20, 22, 46, die Superzahl ist die 9. Der Gewinnzahlenblock im [ ... ]

    Tödlicher Unfall bei Nordstemmen
    Tödlicher Unfall bei Nordstemmen

    Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K505 bei Nordstemmen ist am Samstagmittag eine 75-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11:55 Uhr, als ein 35-jähriger [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.