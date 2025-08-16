Alaska: Große Show, nichts dahinter?

Von Simplicius

Die geradezu karikaturhafte Inszenierung der Veranstaltungskoordination war ein weiterer typischer Trump-„Special“ – direkt aus dem Drehbuch seines pubertären Fiebertraums: Kampfflugzeuge aufgereiht wie Matchbox-Spielzeuge, dazu ein derber Überflug eines B-2 Spirit und F-35 Tarnkappenbombers über Putins Kopf, genau in dem Moment, als dieser den hastig ausgelegten Läufer entlangschritt – als eine Art Machtdemonstration.

Doch solche Manöver altern extrem schlecht – sie sind effekthascherisch, impulsgetrieben und signalisieren dem Gegenüber – in diesem Fall Putin – dass es mehr um heimische Optik als um die Schaffung einer echten Atmosphäre von Rapport und Kooperation geht. Mit anderen Worten: Es ist mehr eine Show der Großspurigkeit für das heimische Publikum und die Kritiker. Für den Rest der Welt wirken solche Auftritte geschmacklos und ohne Klasse.

Ganz abgesehen davon, dass Trump offensichtlich versuchte, Putin mit Erdogans betagter Technik zu „übertrumpfen“ – allerdings ohne Erfolg. Putin hätte ihn im Zweifelsfall wohl mit einem Judo-Wurf über seine Fesseln hinweg katapultiert.

Doch kommen wir zum Kern: Wie verlief das eigentliche Treffen?

Die ersten Anzeichen waren nicht gut, denn Berichte kamen auf, dass das anschließende gemeinsame Mittagessen gestrichen wurde und Trump sofort nach Washington zurückflog – was Erinnerungen an seine frühere unheilvolle Bemerkung weckte, dass er „schnell verschwinden“ werde, falls kein Deal zustande käme, und es kein zweites Treffen geben würde.

Warten wir also auf genauere Berichte darüber, was tatsächlich besprochen, vereinbart oder eben nicht vereinbart wurde – doch Fakt bleibt: Das Mittagessen fiel aus, ebenso Putins geplantes Interview mit Fox. Ein großer Durchbruch sieht normalerweise anders aus. Wäre Russland auch nur halbwegs auf seine Kosten gekommen, hätte man ein anderes Bild erwartet – das Auskosten des Moments. Ziehen Sie daraus Ihre Schlüsse.

Auch Pressefragen wurden nicht zugelassen. Putin und Trump gaben lediglich kurze, inhaltsleere Standardstatements ab.

Dies ließ mich zunächst vermuten, dass das Treffen weit katastrophaler verlief, als Trumps Team es darzustellen versuchte – und ziemlich genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten: Putin legte vermutlich sein Argument der „Ursachenbekämpfung“ dar, woraufhin Trumps Seite keine weiteren Karten mehr hatte. Tatsächlich griff Putin in seiner anschließenden Presseerklärung den Begriff der „root causes“ auf – das spricht sehr dafür.

Doch in seinem Interview mit Hannity bezeichnete Trump das Treffen als „10 von 10“ auf seiner Skala und sprach von großartigen Ergebnissen. Über Putin fand er nur lobende Worte: „stark und höllisch zäh“.

HANNITY: „Sie sagten, es gibt ein großes Thema, bei dem Sie und Putin nicht übereinstimmen. Sind Sie bereit, das öffentlich zu machen?“

TRUMP: „Nein, lieber nicht. Ich schätze, irgendwer wird es öffentlich machen, die werden es schon herausfinden.“

Hannity erinnerte Trump sogar an dessen eigene Behauptung, er könne die „Stimmung im Raum“ innerhalb von zwei Minuten einschätzen – doch Trump antwortete erneut mit einer langen, ausweichenden und nichtssagenden Rede.