     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

     

    NEU - Unser Börsen-Club: Die Top Aktien 2025! KI, Uran, Gold. Jetzt 800 Euro Vorteile sichern.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Alaska: Große Show, nichts dahinter?

    Beobachter fragen, was tatsächlich besprochen, vereinbart oder eben nicht vereinbart wurde – doch Fakt bleibt: Das Mittagessen fiel aus, ebenso Putins geplantes Interview mit Fox. Ein großer Durchbruch sieht normalerweise anders aus.

     

    Von Simplicius

    Die geradezu karikaturhafte Inszenierung der Veranstaltungskoordination war ein weiterer typischer Trump-„Special“ – direkt aus dem Drehbuch seines pubertären Fiebertraums: Kampfflugzeuge aufgereiht wie Matchbox-Spielzeuge, dazu ein derber Überflug eines B-2 Spirit und F-35 Tarnkappenbombers über Putins Kopf, genau in dem Moment, als dieser den hastig ausgelegten Läufer entlangschritt – als eine Art Machtdemonstration.

    Doch solche Manöver altern extrem schlecht – sie sind effekthascherisch, impulsgetrieben und signalisieren dem Gegenüber – in diesem Fall Putin – dass es mehr um heimische Optik als um die Schaffung einer echten Atmosphäre von Rapport und Kooperation geht. Mit anderen Worten: Es ist mehr eine Show der Großspurigkeit für das heimische Publikum und die Kritiker. Für den Rest der Welt wirken solche Auftritte geschmacklos und ohne Klasse.

    Ganz abgesehen davon, dass Trump offensichtlich versuchte, Putin mit Erdogans betagter Technik zu „übertrumpfen“ – allerdings ohne Erfolg. Putin hätte ihn im Zweifelsfall wohl mit einem Judo-Wurf über seine Fesseln hinweg katapultiert.

    Doch kommen wir zum Kern: Wie verlief das eigentliche Treffen?

    Die ersten Anzeichen waren nicht gut, denn Berichte kamen auf, dass das anschließende gemeinsame Mittagessen gestrichen wurde und Trump sofort nach Washington zurückflog – was Erinnerungen an seine frühere unheilvolle Bemerkung weckte, dass er „schnell verschwinden“ werde, falls kein Deal zustande käme, und es kein zweites Treffen geben würde.

    Warten wir also auf genauere Berichte darüber, was tatsächlich besprochen, vereinbart oder eben nicht vereinbart wurde – doch Fakt bleibt: Das Mittagessen fiel aus, ebenso Putins geplantes Interview mit Fox. Ein großer Durchbruch sieht normalerweise anders aus. Wäre Russland auch nur halbwegs auf seine Kosten gekommen, hätte man ein anderes Bild erwartet – das Auskosten des Moments. Ziehen Sie daraus Ihre Schlüsse.

    Auch Pressefragen wurden nicht zugelassen. Putin und Trump gaben lediglich kurze, inhaltsleere Standardstatements ab.

    Dies ließ mich zunächst vermuten, dass das Treffen weit katastrophaler verlief, als Trumps Team es darzustellen versuchte – und ziemlich genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten: Putin legte vermutlich sein Argument der „Ursachenbekämpfung“ dar, woraufhin Trumps Seite keine weiteren Karten mehr hatte. Tatsächlich griff Putin in seiner anschließenden Presseerklärung den Begriff der „root causes“ auf – das spricht sehr dafür.

    Doch in seinem Interview mit Hannity bezeichnete Trump das Treffen als „10 von 10“ auf seiner Skala und sprach von großartigen Ergebnissen. Über Putin fand er nur lobende Worte: „stark und höllisch zäh“.

    HANNITY: „Sie sagten, es gibt ein großes Thema, bei dem Sie und Putin nicht übereinstimmen. Sind Sie bereit, das öffentlich zu machen?“
    TRUMP: „Nein, lieber nicht. Ich schätze, irgendwer wird es öffentlich machen, die werden es schon herausfinden.“

    Hannity erinnerte Trump sogar an dessen eigene Behauptung, er könne die „Stimmung im Raum“ innerhalb von zwei Minuten einschätzen – doch Trump antwortete erneut mit einer langen, ausweichenden und nichtssagenden Rede.

    Also, wir haben die Tatsache, dass die geplanten Presseauftritte verkürzt wurden und sowohl Putin als auch Trump nach gerade einmal zwei Stunden wieder abgereist sind – was das Ganze abrupt und unbefriedigend wirken ließ. Der Grund dürfte darin liegen, dass schlicht nichts Konkretes verkündet werden konnte, da die beiden Seiten offensichtlich keinerlei gemeinsame Basis fanden.

    Der einzige Hauch von Optimismus ergab sich aus dem oben zitierten Interview, in dem Trump andeutet, dass Selenskyj und Europa eine schwierige Entscheidung treffen müssten. Das könnte darauf hindeuten, dass das Treffen ungefähr so verlief, wie ich es vorhergesagt hatte: nämlich, dass der Zweck des Gipfels darin bestand, Selenskyj quasi „unter den Bus zu werfen“, um der Welt zu zeigen, dass Putin zu einer Einigung bereit sei – und die Verantwortung stattdessen bei Selenskyj und Europa liege.

    Die Tatsache, dass Trump – zumindest bislang – sein Versprechen nicht eingelöst hat, sofort mit Russland zu brechen und „ernsthafte Konsequenzen“ zu verhängen, lässt vermuten, dass er geblufft hat. Trotz fehlender Ergebnisse will er offenbar nicht auf Konfrontationskurs mit Russland gehen, sondern den „Ball“ lieber in das Spielfeld der Ukraine verlagern.

    Alles in allem denke ich dennoch, dass das Treffen ein großer Schritt in den US-russischen Beziehungen war – und das aus vielen Gründen, die über die Ukraine hinausgehen. Schon allein die Tatsache eines offenen Dialogs und eines sich langsam entwickelnden Einvernehmens ist wertvoll, nach einer Ära ohne Gesprächsbereitschaft und offener Feindseligkeit unter Leuten wie Biden und Obama.

    Wir können nur annehmen, dass Trump nun aus erster Hand genau weiß, was die unverrückbaren Forderungen Russlands sind – und er nun einen Weg finden muss, diese in eine Form zu gießen, die für die Ukraine und Europa annehmbar ist. Das Problem: Das ist unmöglich. Also bleibt Trump vorerst bei Ausweichmanövern und versucht Zeit zu gewinnen, bis sich die Lage vor Ort günstiger gestaltet – sprich: bis Selenskyj verzweifelter ist oder ganz gestürzt wird.

    Doch müssen wir abwarten, welche künftigen Stellungnahmen folgen, da die russische Seite bislang keinerlei klare Aussagen zum Treffen gemacht hat.

    Und zuletzt: Für all jene, die in der jüngsten Umfrage gestimmt hatten, dass Trump die Sache „auf die lange Bank schieben“ würde, um sich aus seiner selbstgebauten „Sanktionsfalle“ zu retten – ihr hattet recht. Auf die Frage, ob er Russland trotzdem sanktionieren werde, antwortete Trump: „Nun, da das Treffen so gut verlief, brauchen wir darüber jetzt nicht nachzudenken.“

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Linnemann übt Selbstkritik in Brief an CDU-Mitglieder

    CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat in einem Brief an alle 365.000 CDU-Mitglieder eine selbstkritische Bewertung der ersten 100 Tage der schwarz-roten Regierungskoalition unter Bundeskanzler [ ... ]

    DFB-Pokal: Bochum und HSV mühen sich in Runde 2

    Der Hamburger SV und der VfL Bochum sind in der ersten Runde des DFB-Pokals knapp einer Blamage entgangen. Der HSV setzte sich beim FK Pirmasens mit 2:1 nach Verlängerung durch, Bochum gewann mit 3:1 [ ... ]

    Unwetterwarnung in Süddeutschland für gesamtes Wochenende

    Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Süden und Südosten Deutschlands vor örtlich unwetterartigen Gewittern. Den Meteorologen zufolge sind insbesondere Teile Bayerns und Baden-Württembergs [ ... ]

    Union uneins bei Bewertung von Alaska-Gipfel

    Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hat die europäische Unterstützung für den Alaska-Gipfel verteidigt. "In Anchorage ist wenig vereinbart worden und [ ... ]

    Israelischer Ex-Botschafter: Staatsräson "auch keine heilige Kuh"

    Der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland Shimon Stein hält die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die Lieferung bestimmter Rüstungsgüter an Israel vorerst auszusetzen, [ ... ]

    Bahn hat Angebote für Familien schon seit Monaten ausgedünnt

    Die Deutsche Bahn - derzeit vor einem personellen Umbruch und nach wie vor wegen Abschaffung der Familienreservierung in der Kritik - hat verschiedene Angebote für Kinder und deren Eltern bereits in [ ... ]

    Soziologe sieht Polarisierung vor allem als politische Strategie

    Der Soziologe Nils C. Kumkar sieht keine Anzeichen für eine Spaltung der Gesellschaft in Deutschland. Tiefe ideologische Gräben, wie oft angenommen, gebe es hierzulande nicht. Vielmehr werde [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.