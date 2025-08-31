WEF ohne Klima-Sekte?

Hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Klimareligion beerdigt? In der jüngsten Studie ist jedenfalls kein Wort mehr zu Net Zero (Ziel der vollständigen CO₂-Neutralität) oder zum Klimawandel. Was jahrelang als unantastbares Dogma galt, ist im neuen Bericht einfach verschwunden.

Von Meinrad Müller

Über ein Jahrzehnt lang lieferte das WEF die Munition für deutsche Politiker. In Davos wurde beschlossen, was in Berlin als Gesetz ausgerufen wurde. CO₂ galt als Feind der Menschheit, das Klima als ständige Katastrophe. Die Folgen spüren die Bürger täglich. Strompreise in Rekordhöhe. Heizkosten, die Rentner an die Grenze bringen. Produktionshallen, die dunkel bleiben, weil die Energie nicht mehr bezahlbar ist. Unternehmen wandern ab. Arbeitsplätze verschwinden. Ganze Regionen werden deindustrialisiert. Das war das Erbe der WEF-Klimaideologie: Angst schüren, Wohlstand vernichten, aber immer mit moralischem Glanzlack verkauft.

BlackRock zählt Rendite

Im Mai 2025 kam die Wende. Larry Fink, Chef von BlackRock, übernahm das Steuer in Davos. Für ihn zählt Rendite, nicht Religion. Im neuen Chief Economists Outlook (eine regelmäßige WEF-Studie, die die Einschätzungen führender Ökonomen zusammenfasst) steht nichts mehr über Klima. Stattdessen: Zölle, Handelskrisen, künstliche Intelligenz. Neue Geschäftsfelder wie Gesundheitsüberwachung und digitale Sensoren. Alles lukrativ. Alles global skalierbar. Aber eben kein Klimageschäft mehr. BlackRock hat sich schon zuvor aus der Net Zero Initiative verabschiedet. Fink weiß, wo sich Gewinne machen lassen. CO₂ gehört nicht mehr dazu.

Die EU taumelt noch im Klimawahn

Nur in Brüssel merkt man nichts. Dort tanzen noch die Derwische um das goldene Klimakalb. Beamte, Kommissare, Minister. Sie predigen weiter den Green Deal, als ob Davos noch an ihrer Seite stünde. In Wahrheit stehen sie allein auf der Bühne. In Washington spielt man KI, in Zürich zählen nur noch Renditepläne. Doch die EU schraubt weiter an Verboten, verteuert Benzin, zwingt Hausbesitzer zu Sanierungen. Bürger und Unternehmen zahlen die Zeche für eine Ideologie, die international längst aus der Mode ist.

Die große Blamage

Die Klimapäpste haben sich aus dem Staub gemacht. Das WEF hat das Kapitel geschlossen und es auf den Scheiterhaufen der Geschichte geworfen. Der Klimaglaube ist verbrannt. Schwab verschwindet als Fußnote der Geschichte. BlackRock bestimmt die neue Richtung. Für Deutschland bleibt die bittere Wahrheit: Man hat Milliarden geქ geopfert für eine Vision, die selbst ihre Erfinder nicht mehr ernst nehmen. Politiker stehen im Ascheregen, das Unterhemdchen der Moral noch am Leib, aber ohne Schutz und ohne Rückendeckung.

Während Davos längst weiterzieht, stehen Berlin und Brüssel da wie Gläubige in den abgebrannten Ruinen ihrer Klimakirche.