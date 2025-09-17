     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Pulverfass Paris: Frankreich versinkt im Schuldenchaos

    Seit dem 9. September sitzt Sébastien Lecornu im Amt des Premierministers. Doch ändern kann er nichts. Frankreichs Bevölkung, von steigenden Preisen und Steuern an die Wand gedrückt, steht kurz davor, den Élysée-Palast zu stürmen wie 1789 die Bastille.

    Von Meinrad Müller

    Schon jetzt hat die Regierung 80.000 Polizisten mobilisiert, um die Proteste niederschlagen zu können. Gewerkschaften, Studenten, Lehrer, sogar Beamte, sie alle drohen mit Streiks. Das Land links des Reins ist ein Pulverfass. Wenn die 68 Millionen zählende Bevölkung spürt, dass die Politik nur noch Sparpläne und neue Belastungen kennt, kann jede Demonstration in eine Revolte umschlagen. Gut ein Fünftel hat migrantische Wurzeln.

    Die stolze Nation und ihre Aufrüstung

    Frankreich plant im Rahmen des mehrjährigen Militärfinanzgesetzes (Loi de Programmation Militaire, LPM) für den Zeitraum 2024 bis 2030 Verteidigungsausgaben in Höhe von 413 Milliarden Euro. Dieses Budget wurde 2023 vom Parlament verabschiedet. Und doch wird es kaum erwähnt in den Haushaltsdebatten. Bis 2030 sollen diese Milliarden in Panzer, Flugzeuge und Munition fließen. Lecornu selbst, als früherer Verteidigungsminister, ist Mitarchitekt dieser Aufblähung. Während der Staat nach außen Stärke zeigen will, zerreißt er innen am sozialen Druck. Das Geld fehlt in Schulen, Krankenhäusern und beim einfachen Bürger – ein Treibsatz für neue Unruhen.

    Die Griechenland-Schuldenkrise in XXL

    Schon Griechenland brachte die Eurozone 2010 an den Rand des Abgrunds – und Deutschland zahlte über 240 Milliarden Euro. Doch Frankreich ist nicht Griechenland. Es ist zehnmal größer, mit 3,3 Billionen Euro Schulden. Wer glaubt, die EZB könne noch einmal die Märkte beruhigen, täuscht sich. Die berühmten Worte „Whatever it takes“ sprach Mario Draghi, der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, am 26. Juli 2012. Auf Frankreich bezogen wären sie ein schlechter Scherz.

    Eine Rettung Frankreichs zerreißt Deutschland

    Frankreichs Krise ist längst keine französische mehr. Sie wird über den Euro direkt nach Deutschland durchschlagen. Steuerzahler, Anleger, Rentner – niemand bleibt verschont. 80.000 Polizisten im Einsatz, Milliarden für Aufrüstung, dazu eine Schuldenlawine, die Griechenland wie ein Kinderspiel wirken lässt: Europa steht vor dem Sturm.

    Und im besten Deutschland aller Zeiten werden Mülltonnen kontrolliert, ob das Etikett auf der Banane auch wirklich im Papiercontainer entsorgt wurde.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Patientenschützer fordern Härtefallfonds für Behandlungsfehleropfer

    Patientenschützer haben die schwarz-rote Koalition aufgefordert, die Rechte und die Unterstützung von Patienten im Fall von Behandlungsfehlern deutlich auszubauen. "Im `Herbst der Reformen` spielen [ ... ]

    Göring-Eckardt: E-Mobilität zuerst nur auf dem Land fördern

    Die staatliche Förderung von Elektro-Mobilität sollte zuerst allein in den ländlichen Raum fließen: Das fordert die frühere Grünen-Fraktionschefin und Bundestagsvizepräsidentin, [ ... ]

    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurück

    Die Union weist den jüngsten Vorstoß von SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf zur Reform der Erbschaftsteuer deutlich zurück. Der "Bild" (Mittwochausgabe) sagte der stellvertretende [ ... ]

    Ken Follett sieht keinen Widerspruch zwischen Luxus und Links-Sein

    Großbritanniens erfolgreichster Schriftsteller Ken Follett sieht sich nach wie vor als Linker. "Es hat sich an meiner Grundeinstellung nie etwas geändert", sagte der Verfasser zahlreicher Weltbestseller [ ... ]

    CL: Juve schockt BVB in letzter Sekunde mit dem Ausgleich

    Borussia Dortmund hat in einem rasanten Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin 4:4 unentschieden gespielt. Nach einer ruhigen ersten Halbzeit begann der Torreigen mit einem Tor von Karim Adeyemi, [ ... ]

    Tatverdächtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt

    Der Tatverdächtige im Mordfall des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist wegen Mordes angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Utah strebt die Todesstrafe für den 22-jährigen [ ... ]

    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise

    Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womöglich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) berichtet infolge [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.