     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Trump vor UN: Klimalüge größter Betrug aller Zeiten

    Trumps Rede vor der UN-Vollversammlung am 23. September 2025 sorgte für Chaos und Unruhe im Saal: „Klimalüge größter Betrug aller Zeiten“, Erneuerbare Energien „ein Witz“

    Von Meinrad Müller

    Klartext gegen Klimabetrug

    Mal hieß es globale Abkühlung, dann globale Erwärmung, heute nennt man es Klimawandel, damit man immer recht behält. Prognosen von UN-Funktionären, ganze Länder würden verschwinden, hätten sich als falsch erwiesen. Dennoch würden Milliarden ausgegeben. Windräder seien teuer, unzuverlässig und müssten mit Subventionen am Leben gehalten werden. China baue sie für den Export, nutze selbst aber Kohle, Gas und Kernkraft. Europa dagegen zerstöre sich selbst. „Ganz grün heißt ganz pleite“, so sein Satz, der in den Saal hallte.

    Die UN sei eine Schwatzbude

    Die Vereinten Nationen stellte er als nutzlose Schwatzbude dar. Dokumente voller Appelle, aber keine Taten. Kriege, die jahrzehntelang wüteten, habe er selbst in wenigen Monaten beendet, während die UN nicht einmal am Tisch saß. Und beim Klimathema sei es nicht anders. Der „CO2-Fußabdruck“ sei nichts als ein Instrument, um den Westen zu knebeln. Man zwinge Europa in eine Sackgasse, während China und Indien unbehelligt weiter produzierten. Fabriken würden geschlossen, Arbeitsplätze gingen verloren, ganze Industrien wanderten ab. Die UN sei mitschuldig an diesem Niedergang.

    Trump hielt dem Saal das Gegenmodell vor Augen

    Die USA hätten die Grenzen gesichert, illegale Migration gestoppt, die Wirtschaft auf Rekordkurs gebracht. Energiepreise seien gefallen, Löhne stiegen so schnell wie seit sechzig Jahren nicht mehr. „Dies ist das goldene Zeitalter Amerikas“, rief er. NATO-Partner müssten nun mehr beitragen, Handelsabkommen seien neu verhandelt worden. Alles unter dem Motto: Stärke durch Souveränität. Für ihn war klar, dass kein anderes Land die Rolle der USA übernehmen könne. Aber jedes Land könne sein Volk schützen, wenn es nur wolle.

    Migration zerstöre Kulturen

    Am Ende sprach er mit Pathos, das weit über den Saal hinaus hallte. Grenzen sichern, Energie bezahlbar halten, Freiheit bewahren. Das sei die Grundlage für jede Zukunft. Er warnte Europa: Offene Grenzen und grüne Experimente seien ein doppeltes Gift. Klimapolitik zerstöre Volkswirtschaften. Wer diesen Kurs fortsetze, verliere alles. Seine Botschaft war nicht in Watte gepackt. Sie war schlicht und klar. Nur wer sich von diesen Lügen befreit, hat eine Zukunft.

    Trump über deutsche Gefängnisse

    „Laut dem Europäischen Menschenrechtsrat waren 2024 50 Prozent aller Insassen in deutschen Gefängnissen ausländische Staatsbürger“, sagt Trump als Teil seines langen Monologs über Migration in Europa. In Österreich habe der Anteil 53 Prozent betragen, in Griechenland 54 Prozent und in der Schweiz („beautiful Switzerland“) 72 Prozent.

    Er trat auf als einer, der endlich ausspricht, was Millionen längst denken. Dass Klimamaßnahmen Betrug sind. Dass die UN nicht schützt, sondern schadet. Und dass Europa Gefahr läuft, seine Kultur und seine Wirtschaft zu verlieren. Seine Worte waren wie ein Schlag auf den Tisch. Sie beendeten das höfliche Schweigen und rissen die Maske vom Gesicht einer Ideologie, die ganze Kontinente knebelt.

    Trump schenkte reinen Wein ein. Und viele merkten: So klingt Wahrheit, wenn einer sie ohne Furcht ausspricht.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Wirtschaftsverbände fordern nach Klingbeil-Rede Reformen

    Nachdem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Dienstag den Haushalt 2026 und den Finanzplan bis 2029 mit hoher Neuverschuldung in den Bundestag eingebracht hat, fordern Wirtschaftsverbände und [ ... ]

    Chinesischer Konzern will in Brandenburg Luxus-Elektroautos bauen

    Der chinesische Technologiekonzern Dreame will in Brandenburg Luxus-Elektroautos bauen. Der Standort für die Fabrik sei "in der Nähe der Tesla-Gigafabrik vorgesehen", teilte ein Sprecher des Unternehmens [ ... ]

    Wildberger will weniger Dokumentationspflichten für Unternehmen

    Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) will den Staat schneller und effizienter machen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf einen 21-seitiges Entwurf für eine "Modernisierungsagenda [ ... ]

    Brantner verlangt von Merz engere europäische Koordination

    Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert nach der Rede von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Vollversammlung in New York den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Handeln auf. "Trumps [ ... ]

    Zahl der zurückgenommen Einbürgerungen steigt

    In Deutschland steigt die Zahl der Menschen, die ihren deutschen Pass aufgrund vorsätzlich falscher Angaben im Einbürgerungsprozess wieder verlieren. Das geht aus einer Antwort des CSU-geführten [ ... ]

    Union sieht steigende Gefahr für deutsche Flughäfen durch Russland

    Nach den Drohnensichtung am Flughafen von Kopenhagen sieht die Union eine steigende Gefahr auch in Deutschland. "Vor allem Russland setzt gezielte Nadelstiche, um unsere Resilienz zu testen", sagte der [ ... ]

    Trump wirft Vereinten Nationen Angriff auf westliche Länder vor
    Trump wirft Vereinten Nationen Angriff auf westliche Länder vor

    US-Präsident Donald Trump hat in der UN-Generaldebatte am Dienstag die Vereinten Nationen diret angegriffen, Migranten als Gefahr dargestellt und sich deutlich gegen Klimaschutz positioniert. Trump [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.