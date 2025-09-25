UN-Skandal: Trump auf Rolltreppe gestoppt – Teleprompter sabotiert!

So sieht kein Zufall aus, so sieht Absicht aus. US-Präsident Donald Trump wird bei der UN-Vollversammlung in New York gleich zweimal ausgebremst: erst auf der Rolltreppe, dann am Rednerpult.

Von Meinrad Müller

Zwei Pannen wie aus dem Drehbuch, beide im entscheidenden Moment. Die Vereinten Nationen – ein Verwaltungsapparat – zeigen der Welt nicht Stärke, sondern Schlamperei. Oder schlimmer: offene Feindseligkeit.

Rolltreppe blockiert – Trump bleibt gelassen

Das Bild ging um die Welt: Trump und Melania betreten die Rolltreppe des UN-Hauptquartiers, Sekunden später steht alles still. Kameras klicken, die Szene wird eingefroren. Ein Präsident muss plötzlich die Stufen selbst nehmen. Trump lacht. Melania schreitet neben ihm. Aber die Botschaft ist da: Hier soll jemand gestoppt werden. Karoline Leavitt, Trumps Sprecherin, sagt dazu klipp und klar: „Wenn jemand bei der UNO die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, muss diese Person sofort entlassen und untersucht werden.“

Teleprompter schwarz – Trump spricht frei

Kaum am Pult, der nächste Schlag. Der Teleprompter, der Staatsmännern Sicherheit geben soll, bleibt schwarz. Trump reagiert sofort: „Eine schlechte Rolltreppe und ein schlechter Teleprompter – das ist alles, was ich hier bekommen habe.“ Dann dreht er das Spiel um: Er spricht frei, vierzig Minuten lang. Kein Stottern, kein Zögern, sondern klare Worte an die Vertreter von 193 Nationen. Beobachter in New York notieren anerkennend: „Er hat den Zuhörern reinen Wein eingeschenkt, wie noch niemand zuvor.“

Sabotage oder Systemversagen?

Zweimal versagt die Technik, zweimal gegen denselben Mann. Wer glaubt da an Zufall? Kommentatoren in den USA sprechen von „gezielter Demütigung“. Ein Journalist sagt: „Niemand glaubt an solche Zufälle – das ist Sabotage.“ Und Trump selbst? Er macht aus der Attacke eine Show: „Es hat die Rede nur interessanter gemacht.“ So pariert man, wenn die Gegner versuchen, einen kaltzustellen.

Die UNO – maroder Apparat

Statt Weltfrieden liefert die UNO Bilder von blockierten Rolltreppen und kaputten Telepromptern. Ein Apparat, der Milliarden verschlingt, aber schon an den einfachsten Dingen scheitert. Wer die stärksten Nationen der Welt erziehen will, sollte wenigstens seine Technik im Griff haben. Doch was die Welt am Dienstag sah, war keine funktionierende Organisation, sondern ein marodes System, das selbst zum Symbol seiner eigenen Unfähigkeit wird. Trump hingegen stand da wie der Fels in der Brandung – und drehte die Demütigung in einen Triumph.