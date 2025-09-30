     

    12 Mrd. für internationale Klimahilfe - So wird unser Steuergeld in aller Welt verprasst!

    Trotz Betrugsskandalen: Deutschland stellt Rekordsumme für internationale Klimahilfe bereit. Das Geld versickert im globalen Süden. Die SPD findet das gut. - Derweil quetscht die Politik die eigenen Bürger mit neuen Steuererhöhungen aus.

     

     

    SPD erteilt Abschaffung von Pflegestufe 1 eine Absage

    Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Dagmar Schmidt hat Überlegungen für eine Abschaffung von Pflegestufe 1 eine deutliche Absage erteilt. "Für uns als SPD ist klar: Leistungskürzungen [ ... ]

    GdP will bundesweites Drohnenabwehrsystem für alle Polizeibehörden

    Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), will ein bundesweites Drohnenabwehrsystem für alle Polizeibehörden. "Die Polizei kann mit der richtigen Technik und Ausrüstung [ ... ]

    Mehrheit der Deutschen gegen Abschuss russischer Kampfflugzeuge

    67 Prozent der Deutschen sind dagegen, dass die Nato russische Kampfflugzeuge umgehend abschießen sollte, wenn sie den Luftraum der Verbündeten verletzen. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts [ ... ]

    Die Zukunft des modernen Stahlbaus in Europa

    Es ist unbestritten, dass der moderne Stahlbau eine wichtige Rolle im europäischen Bauwesen spielt. Hochwertige, extrem robuste Stahllösungen werden beim Bau von Brücken, Hochhäusern [ ... ]

    Merz sieht Deutschland "nicht im Krieg" und "nicht im Frieden"

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das Land vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen. "Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden", sagte Merz am Montagabend [ ... ]

    Union will Ehegatten-Splitting beibehalten
    Union will Ehegatten-Splitting beibehalten

    CDU und CSU lehnen die von der SPD geforderte Aufgabe des Ehegatten-Splittings strikt ab. "Eine Abschaffung des Ehegatten-Splittings wird es mit der CSU nicht geben", sagte CSU-Generalsekretär Martin [ ... ]

    Merz verzichtet angeblich seit Amtsantritt auf Alkohol

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verzichtet angeblich seit seinem Amtsantritt im Mai auf Alkohol. Merz sagte am Montagabend bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf: "Ich trinke [ ... ]

