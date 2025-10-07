Aufgedeckt: Die Drohnen-Lüge

     

    Medien: „Putins Drohnen bedrohen Europa.“ Doch keiner hat sie gesehen. Kein Foto, kein Radarbild, kein Beweis. Medien und Politik peitschen gegen Russland. Alles False Flag? Manchmal fallen die Raketen auch aus einem NATO-Jet.

    Von Meinrad Müller

    Plötzlich sind sie da. Drohnen über Polen, Dänemark, München. Kaum hebt irgendwo etwas vom Boden ab, schaltet die Alarmmaschine auf Rot. Politiker reden von russischen Angriffen, Medien übernehmen es brav. Und schon steht die Schlagzeile: „Putins Drohnen bedrohen Europa.“ Doch keiner hat sie gesehen. Kein Foto, kein Radarbild, kein Beweis.

    Phantom am Himmel

    In Polen stürzte angeblich eine russische Drohne auf ein Haus. Das Land rief beinahe den NATO-Fall aus, Nachrichtensender überschlugen sich. Dann kam die Wahrheit. Die Rakete stammte aus einem eigenen Flugzeug. Kein Angriff, kein Russe, nur ein technischer Unfall. Doch die Richtigstellung erschien im Kleingedruckten. Die Panik blieb, der Schuldige auch.

    Tanker, Talkshows, Täuschung

    Dänemark sperrte den Flughafen, weil „Drohnen“ gesichtet wurden. Die „Bild“ berichtete, Putin habe sie von einem Tanker aus starten lassen. Französische Soldaten stürmten das Schiff. Ergebnis: nichts. Kein Sender, keine Drohne, kein Verdacht bestätigt. Trotzdem blieb die Meldung online. Auch in München wurde gewarnt, wieder Russland, wieder ohne Beweise.

    Angst als Waffe

    Das MMNEWS-Video zeigt, wie aus Gerüchten Bedrohung gemacht wird. Eine erfundene Gefahr hält die Bevölkerung in Alarmstimmung. Angst lenkt, Angst verkauft, Angst legitimiert alles. Wer sich fürchtet, nickt zu Aufrüstung, Sanktionen und neuen Feindbildern. Politiker reden von Sicherheit, Medien liefern die Emotion dazu.

    Die unsichtbare Front

    Es gibt keine Drohnenflotte aus Moskau. Es gibt nur Worte, Vermutungen und Schlagzeilen. Die Menschen sollen glauben, der Krieg stehe schon vor der Tür. Dabei ist das meiste Theater. Der Feind, den man nicht sieht, ist der nützlichste. Denn er kann überall lauern – und immer wieder Schlagzeilen bringen.

    Das Video mit allen Originalausschnitten, Zeitungsschlagzeilen und Kommentaren des MMNEWS-Chefredakteurs finden Sie direkt unter diesem Bericht.

     

