    Sommer- oder Winterzeit abgeschafft: Es kommt der 10-Stunden-Tag!

    Warum ein Tag in 24 Stunden eingeteilt wird und nicht in 10, diese Frage wird durch den EU-Ministerrat einer endgültigen Klärung zugeführt. Bis 31.12.2035 wird die bisherige 24-Stunden-Zeiteinteilung übergangsweise Gültigkeit behalten.

    Von Meinrad Müller

    Ab dem 01.01.2036 werden Tage dezimal in zehn (10) Stunden eingeteilt. Das Dezimalsystem (1, 10, 100, 1000, etc.) hat sich weltweit bewährt bei Längenmaßen, Gewichtsangaben, Volumen und Temperaturanzeigen. Folglich sei dieser Schritt im Hinblick auf die Zeitberechnung nur zwangsläufig und so gewollt.

    Zu den herausragendsten Errungenschaften der Zivilisation zählt das Dezimalsystem. Das alte römische Zahlensystem mit Buchstaben (statt Ziffern) wie I, X, C, D, M, erwies sich unpraktikabel und als Hemmschuh für den globalen Handel. Geradezu selbstverständlich finden wir heute deshalb das praktisch anzuwendende Dezimalsystem. Fahren wir von Wien über München, danach weiter nach Luxemburg nach Brüssel, so bleibt doch bei jeder Landesgrenze alles beim Alten. Entfernungen werden in Kilometer und nicht in Meilen, Yards oder Ellen angegeben. Doch auf unserem Flug nach Mallorca unterhält uns aus unerfindlichen Gründen der Kapitän mit der Durchsage, er habe nun 35.000 Fuß (Schuhgröße 45) Flughöhe erreicht. Wiederum ein Relikt aus grauer Vorzeit, das es noch zu überwinden gilt.

    Uhrzeit im Dezimalsystem

    Getränke werden in Düsseldorf in Milliliter (ein Zahnputzgläschen Altbier 200 ml) angegeben, während in Bayern die Norm ein Liter (1000 ml) beträgt. Die besonderen Kochkünste (oder nicht) in England sind vermutlich auf die immer noch genutzten Maßeinheiten wie Unzen, Cups und Galons zurückzuführen. Auch Bier, das dort in Pint-Größen kredenzt wird, verwirrt den europäischen Besucher unnötig. Für einen Schluck ist es zu viel, für drei Schlucke zu wenig. Und auch erst 1971 führte man in England, zumindest in Geldsachen, das Dezimalsystem ein. Als Schüler wurde der Autor noch mit Pence und Schilling-Umrechnungen gequält. Zwölf Pence ergaben einen Schilling und 20 Schilling ein Pfund. Gute neue Dezimalmaßeinheiten setzen sich folglich durch, denn wir lieben nichts mehr, als wenn alles seine Ordnung hat.

    Der 10-Stunden-Tag

    Doch zurück zur Uhrzeit, für welche ab 1.1.2036 neue Maßeinheiten gelten werden. Die Arbeitserleichterung wird enorm sein, verkürzt sich doch dadurch die tägliche Arbeitszeit auf nur noch drei dezimale Stunden. Während der Umstellungsphase auf das Zeit-Dezimalsystem wird seitens der EU mit einem vertretbaren Anpassungsaufwand gerechnet. Vom Kindergarten bis zur Universität sollen ab 2032 deshalb Fortbildungsstunden in den Lehrplan eingefügt werden.

    Die Vorteile des metrischen Zeitsystems

    Das Europäische Statistikamt, welches Staatsschulden ebenfalls im Dezimalsystem registriert, geht Beispiel führend voran. Zur Erinnerung: Das Währungschaos war im Mittelalter zwischen Herzog- und Fürstentümern sehr groß. Die Wertigkeit von Talern, Gulden und Hellern unterlag undurchschaubaren Wechselkursen. Erst die Umstellung der Währungen auf das Dezimalsystem erleichtere die Steuerberechnung, was heute niemand mehr vermissen möchte.

    Die Kirchturmuhr schlägt nur noch zehnmal pro Tag

    Zum ganz leichten Erlernen der dezimalen Zeitrechnung nachfolgend eine kleine Übersicht, die von der Jetztzeit hinüber weist in glücklichere und dezimalere Tage des „Neuen Normal“. Es heißt ja nicht umsonst „Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.“ Ab 2035 schlägt die Kirchturmuhr nur noch zehnmal pro Tag. Zudem erzeugen keine Verbrennermotoren mehr Lärm, was die Kirchturmuhren schöner hörbar macht. Das Festhalten des letzten Stündchens ist für den Bemessenen allerdings ohne Belang.

    A) Bisherige verwirrende Situation

    1 Tag = 24 Std., 1 Std. = 60 Minuten, 1 Minute = 60 Sekunden, 1 Sekunde = 1000 Millisekunden

    B) Bewährte Dezimalmaßeinheiten

    Beispiele:

    1 Kilometer = 1000 Meter, 1 Meter = 100 Zentimeter, 1 Zentimeter = 10 Millimeter
    1 Kubikmeter = 1000 Liter, 1 Liter = 1000 Kubikzentimeter, 1 Kubikzentimeter = 1000 Milliliter

    C) Ab 1.1.2036 dezimale Zeitmaßeinheiten

    Künftige Zeitbezeichnung: NNT
    New Normal Time    		 Abkürzung: Weitere neue Maßeinheiten
    1 Tag 10 NNH (Stunden) New Normal Hours
    1 Stunde 100 NNM (Minuten) New Normal Minutes
    1 Minute 100 NNS (Sekunden) New Normal Seconds
    1 Stunde 10.000 NNS (Sekunden) New Normal Seconds
    1 Tag 1000 NNM (Minuten) New Normal Minutes

    Zusätzlich wird die derzeit brachliegende europäische Uhrenindustrie gefördert, um neue Uhren zu produzieren. Für deren Subventionierung sind im 5-Jahresplan 2030 bis 2036 bereits 17,2 Milliarden Euro vorgesehen.

    Für die Zeitspanne ab dem Jahre 2049 wird an einer weiteren Vereinheitlichung gearbeitet, wonach das Jahr in 10 Monate zu je 36 Tagen aufgeteilt werden solle. Der bisherige 1.April fiele dann bereits auf den 18. Tag des neuen dritten Monats.

    Dem Glücklichen schlägt bekanntlich ohnehin keine Stunde.

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

