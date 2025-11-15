     

    D: Exodus hat begonnen

    Michael Mross führte in Dubai ein Gespräch mit einem Immobilienmakler. Er lebt seit vielen Jahren in der Orientmetropole und vermittelt Eigentumswohnungen an Auswanderer aus Deutschland. Der Andrang wird größer.

     

    Valentin Altergott, Immobilienmakler in Dubai, bekommt die Wünsche und Nöte seiner Kunden hautnah mit. Auch Menschen aus Österreich und der Schweiz zieht es immer mehr weg aus der Heimat. Der Wunsch nach Sicherheit sei der Hauptgrund.

    Altergott berichtet, dass viele Familien wegen der schlechter gewordenen Sicherheit auswandern. Eltern sagen ihm, dass sie ihre Kinder nicht mehr in Ruhe aufwachsen sehen. Manche sprechen die Angst an, dass ihre Söhne eines Tages zum Militärdienst gerufen werden könnten. Andere erzählen, dass sie sich im Alltag nicht mehr wohlfühlen. Für viele ist Dubai der Gegenpol. Ruhe, Ordnung, klare Regeln. Diese Mischung zieht Menschen an, die in Deutschland nur noch Anspannung spüren.

    Angst vor staatlichen Zugriffen

    Der zweite große Punkt ist das Vermögen. Viele Kunden nennen das Wort Enteignung. Manche reden über den Lastenausgleich. Andere fragen, was bald mit Bargeld und Konten passieren könnte. Altergott sagt, dass fast jeder diese Themen anspricht. In Dubai sehen die Auswanderer klare Strukturen. Man kann mit Euro, mit Dollar oder mit Krypto bezahlen. Wohnungen werden hier auch bar gekauft. Viele empfinden das als ein Stück Freiheit, das sie in Deutschland verloren haben.

    Frei reden ohne Angst

    Ein weiterer Grund ist die politische Lage. Viele Neuankömmlinge sagen, dass Meinungsfreiheit in Deutschland nur noch auf dem Papier steht. Sie erzählen ihm, dass jeder Satz falsch ausgelegt werden könne. Viele haben Angst, dass ein offenes Wort berufliche Folgen hat. In Dubai fühlen sie sich davon befreit. Solange man niemanden beleidigt, könne man normal reden und müsse nicht ständig überlegen, wie etwas wirkt.

    Neustart im Boomstaat

    Dubai hat bald vier Millionen Einwohner und wächst jedes Jahr. Der Dienstleistungssektor boomt. Viele Unternehmer erzählen Altergott, dass sie dort zum ersten Mal seit Jahren wieder frei arbeiten können, als ob die Handbremse gelöst worden sei. Weniger Bürokratie, mehr Tempo, mehr Chancen. Manche nennen Dubai das Schlaraffenland für Unternehmer. Altergott nennt klare Zahlen. 10.000 Millionäre kamen aus Großbritannien in einem Jahr. 900 Millionäre kamen aus Deutschland. Dazu viele aus Österreich und der Schweiz. Viele wollen das „Goldene Visum“ für 10 Jahre. Sie wollen ein sicheres Ticket für den Fall, dass Europa weiter abrutscht. Und genau das bietet ihnen Dubai.

    Europa verliert die Leistungsträger. Dubai nimmt sie auf. Altergott sagt, dass dies erst der Anfang ist.

    Valentin: https://www.valentine.realestate

    Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

