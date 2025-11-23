     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Deutschland: Wenn die Inspektoren dreimal klingeln.

    Ob morgens um sechs oder nachmittags um drei. Es überrascht, wenn Uniformierte plötzlich vor der Haustür stehen und ohne Durchsuchungsbeschluss erklären, dass sie jetzt kontrollieren werden.

    Von Meinrad Müller

    Sie öffnen die Deckel der drei Mülleimer, greifen mit Plastikhandschuhen in den Abfall und prüfen jeden Rest, als hinge das Wohl der Republik an den Mülltonnen. Sie fragen sogar nach dem Chiquita-Aufkleber, ob er noch an der Banane klebte oder vorher abgezogen wurde. In diesem Moment fühlt man sich wie früher an der DDR-Grenze, wenn der Kofferraum falsch befüllt war und man nicht wusste, ob man jetzt weiterfahren darf oder nicht.
    Werden wir wieder ein Land der zusehends Kontrollierten?

    Und das falsch befüllte Stadtbild?

    Während diese Kontrolleure mit Eifer jede Tonne untersuchen, wird das Stadtbild nicht beachtet. Früher spazierte man abends durch dunkle Gassen, ohne sich umzudrehen. Man ging essen, man saß im Weinlokal und redete, ohne Angst vor dem Nachhauseweg. Heute aber tragen manche metallene und scharfe Dinge in den Jackentaschen herum, die eindeutig in die Restmülltonne gehören. Aber niemand kontrolliert das, kein Inspektor traut sich. Man fühlt es auf der Straße. Der Müllmann prüft die Bananenschalen. Der Staat prüft die Bürger. Und die wirklichen Gefahren laufen frei herum.

    Der Müll in unserem Kopf

    Morgens beim Frühstück schalten viele von uns das Radio ein und wollen nur wissen, wie das Wetter wird oder ob die Bahn fährt. Und was passiert? Die Inspektoren in den Redaktionen haben über Nacht den ganzen geistigen Abfall zusammengekehrt, der uns nun aufs Frühstücksbrot geschmiert wird. Genau in dem Moment, in dem wir noch halb schlaftrunken dasitzen. Die Worte rutschen in den Kopf, bevor man überhaupt den ersten Kaffee getrunken hat. Und dieser Müll wirkt stundenlang nach. Hier wären Inspektoren nötig. Nicht für die Biotonne, sondern für die Nachrichten, die uns jeden Morgen ungefragt untergeschoben werden.

    Bußgelder bis 2.500 Euro

    Sobald aber der Fremdstoffanteil in einer Biotonne drei Prozent erreicht, gilt sie als falsch befüllt. Die Tonne bleibt stehen. Der Besitzer bekommt Post. Für solche Fehlbefüllungen können Bußgelder bis zu zweitausendfünfhundert Euro anfallen. Ob es ein Versehen war oder ob man nur einen kleinen Aufkleber übersehen hat, interessiert niemanden. Es zählt nur die Quote. Und die wird durchgezogen, als ginge es um ein Staatsgeheimnis. Viele schütteln darüber den Kopf, weil sie draußen genau sehen, was wirklich los ist.

    Der Finanzinspekteur im Bankcomputer

    Zur selben Zeit arbeiten in jeder Bank stille Beobachter. Niemand sieht sie, doch jeder spürt sie. Eine etwas größere Überweisung, ein ungewöhnlicher Betrag, ein Geldfluss, der nicht in den Alltag passt? Schon steht man plötzlich als Verdächtiger da. Keiner sagt ihm warum. Keiner sagt ihm wieso. Aber er steht auf der Liste der Finanzinspektoren.

    Postgeheimnis ade

    Die EU arbeitet daran, die Chat-Kontrolle durch die Hintertür einzuführen. Bilder. Sprachnachrichten. Texte. Alles soll bald inspiziert werden. In jedem Satz steckt auf einmal ein Verdacht. Selbst harmlose Worte wie „Du kannst mich mal“ könnten eine Morddrohung sein. Manche löschen Nachrichten, bevor sie sie abschicken. Andere ändern sie dreimal. Und viele sprechen vorsichtiger, weil dieses Gefühl im Raum hängt, dass ein Kontrolleur mitliest, der dort nichts verloren hat.

    Der große Widerspruch

    In Berlin hängen sogar über 27.000 orangefarbene Mülleimer an Laternen. In diese Eimer darf alles hinein. Apfelbutzen, Zigarettenstummel, Plastikbecher, Hamburgerpapier, Kaugummis, Hundekotbeutel, Dosen, Batterien, alles. Die Stadtreinigung leert sie auf die Ladefläche eines Kleinlasters. Niemand weiß, wer was hineingesteckt hat. Noch fängt keine Überwachungskamera es ein. Wird dieser Mischabfall getrennt? Wohl kaum.

    Hier geht es zum Mülltrennungsquiz
    www.info333.de/Muell

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Lufthansa will stärker mit Bahn bei Gepäcktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stärker mit Bahn bei Gepäcktransfer zusammenarbeiten

    Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "Für den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu nutzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter [ ... ]

    Netzagentur droht Post mit Strafzahlungen

    Netzagentur-Chef Klaus Müller hat der Post mit Strafzahlungen gedroht, sollte sich der Service nicht verbessern. "Wenn die Post unseren Anordnungen dann nicht nachkommt, kann das im Extremfall teuer [ ... ]

    Merz ruft wegen Ukraine "Nationalen Sicherheitsrat" zusammen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vom G20-Gipfel in Johannesburg aus den sogenannten "Nationalen Sicherheitsrat" zusammengetrommelt, um über die Lage in der Ukraine zu beraten. Das teilte Regierungssprecher [ ... ]

    2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen Fürth

    Am 13. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga ha der SV Darmstadt 98 die SpVgg Greuther Fürth in einer torreichen und intensiven Partie mit 4:2 besiegt. Darmstadt startete stark und ging früh [ ... ]

    Bundesliga: Eintracht trotzt Kölner Blitzstart und Schlussoffensive

    Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln mit 4:3 gewonnen. Dabei erwischten die Rheinländer eigentlich einen Traumstart. Keine vier Minuten waren gespielt, [ ... ]

    Lottozahlen vom Samstag (22.11.2025)

    In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 15, 18, 21, 29, 32 und 33, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock [ ... ]

    Luftwaffe soll bis 2035 personell um 70 Prozent wachsen

    Der neue Luftwaffen-Inspekteur Holger Neumann plant eine massive Vergrößerung seiner Teilstreitkraft. "Wir haben Pläne erarbeitet bis 2035, um ungefähr 21.000 Dienstposten in den Dimensionen [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.