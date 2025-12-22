     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Theorie vom Mensch gemachten Klimawandel: Ein moderner wissenschaftlicher Irrtum?

    Theorie des menschengemachten Klimawandels und mögliche Parallelen zu historischen wissenschaftlichen Irrtümern: Wie beim geozentrischen Weltbild spielt auch beim Klimawandel die Politik eine entscheidende Rolle.

    Die Geschichte der Wissenschaft ist geprägt von bahnbrechenden Entdeckungen, die unser Verständnis der Welt revolutioniert haben. Doch sie ist ebenso geprägt von Irrtümern, die sich über Jahrhunderte hinweg als vermeintliche Wahrheiten hielten, bis sie durch neue Erkenntnisse widerlegt wurden. Ein prominentes Beispiel ist das geozentrische Weltbild, das die Erde als Zentrum des Universums betrachtete und erst durch die Arbeiten von Kopernikus, Galileo und Kepler widerlegt wurde. Heute stehen wir möglicherweise vor einem neuen wissenschaftlichen Irrtum: der Theorie des menschengemachten Klimawandels.

    Seit einigen Jahren wird uns gesagt, dass der Mensch durch seinen CO₂-Ausstoß die Hauptursache für die globale Erwärmung sei. Diese Theorie hat sich zu einem nahezu unantastbaren Dogma entwickelt, das von Politikern, Medien und einem Großteil der Wissenschaftler vehement verteidigt wird. Doch wie beim geozentrischen Weltbild, das einst als unumstößliche Wahrheit galt, gibt es auch hier berechtigte Zweifel, die nicht ignoriert werden dürfen.

    Verrückt: in den siebziger und achtziger Jahren waren die Medien und die Wissenschaft dagegen gefüllt mit der Behauptung, dass der Planet abkühle und eine neue Eiszeit bevorstehe. (Dokumentation hier)

    Die Parallelen zum geozentrischen Weltbild

    Das geozentrische Weltbild war über Jahrhunderte hinweg die vorherrschende Theorie, gestützt durch die Autorität der Kirche und die Mehrheit der Gelehrten. Es war nicht nur eine wissenschaftliche Annahme, sondern auch eine ideologische Überzeugung, die jede abweichende Meinung unterdrückte. Erst durch mutige Wissenschaftler wie Kopernikus und Galileo wurde die Wahrheit ans Licht gebracht: Die Erde ist nicht das Zentrum des Universums, sondern ein Planet, der die Sonne umkreist.

    Ähnlich verhält es sich mit der Theorie des menschengemachten Klimawandels. Sie wird von einer breiten Mehrheit der Wissenschaftler und politischen Entscheidungsträger unterstützt, und abweichende Meinungen werden oft als „Klimaleugnung“ diffamiert. Doch wie beim geozentrischen Weltbild könnte es sich hier um einen fundamentalen Irrtum handeln, der durch ideologische und politische Interessen aufrechterhalten wird.

    Die Schwächen der CO₂-Theorie

    • Natürliche Klimaschwankungen: Das Klima der Erde hat sich über Millionen von Jahren immer wieder verändert – von Eiszeiten bis hin zu Warmzeiten. Diese natürlichen Schwankungen sind verantwortlich für die aktuellen Veränderungen, nicht der Mensch.
    • Der Einfluss der Sonne: Die Aktivität der Sonne, wie Sonnenflecken und solare Strahlung, hat einen viel größeren Einfluss auf das Klima als der menschliche CO₂-Ausstoß.
    • CO₂ ist ein kleines Spurengas: CO₂ macht nur etwa 0,04 % der Atmosphäre aus. Kritiker fragen, wie ein so kleiner Anteil einen so großen Einfluss auf das Klima haben kann.
    • Die Rolle von Wasserdampf: Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas, nicht CO₂. Der menschliche Einfluss auf das Klima wird daher als vernachlässigbar angesehen.
    • Manipulation von Daten: Es gibt Vorwürfe, dass Klimadaten manipuliert oder falsch interpretiert werden, um die Theorie des menschengemachten Klimawandels zu stützen.

    Die politische Dimension des Klimawandels

    Wie beim geozentrischen Weltbild spielt auch beim Klimawandel die Politik eine entscheidende Rolle. Die Theorie des menschengemachten Klimawandels wird genutzt, um weitreichende politische und wirtschaftliche Maßnahmen zu rechtfertigen – von CO₂-Steuern bis hin zu Einschränkungen im Energieverbrauch. Kritiker argumentieren, dass diese Maßnahmen oft mehr mit Kontrolle und Ideologie zu tun haben als mit tatsächlichem Klimaschutz.

    Die Gefahr eines wissenschaftlichen Dogmas

    Die Geschichte zeigt, dass wissenschaftliche Dogmen gefährlich sind. Sie verhindern den Fortschritt und unterdrücken abweichende Meinungen. Die Theorie des menschengemachten Klimawandels hat sich zu einem solchen Dogma entwickelt, das kaum noch hinterfragt werden darf. Wissenschaft lebt jedoch von kritischem Denken und der Bereitschaft, bestehende Theorien zu überprüfen und zu widerlegen.

    Fazit: Ein moderner Irrtum?

    Die Theorie des menschengemachten Klimawandels könnte sich als einer der größten wissenschaftlichen Irrtümer unserer Zeit herausstellen – vergleichbar mit dem geozentrischen Weltbild. Es ist wichtig, dass wir die Diskussion offen halten und bereit sind, alternative Erklärungen zu prüfen. Wissenschaft ist keine Frage des Konsenses, sondern der ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung. Vielleicht werden zukünftige Generationen auf diese Zeit zurückblicken und erkennen, dass wir uns von einem ideologischen Irrtum haben leiten lassen. Bis dahin sollten wir kritisch bleiben und die Grundlagen dieser Theorie immer wieder hinterfragen.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Spahn sieht Wachstum als "Schicksalsfrage"

    Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sieht Wachstum als "Schicksalsfrage" für Deutschland im neuen Jahr. "2026 muss ein Jahr des Wachstums werden und nicht ein Jahr neuer Schulden", sagte der CDU-Politiker [ ... ]

    Innenministerium prüft Möglichkeiten für Böllerverbote

    Das Bundesinnenministerium prüft gesetzliche Möglichkeiten für eine stärkere Reglementierung von Silvesterfeuerwerk. Das ergibt sich aus der Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs [ ... ]

    Rhetorikexperte beurteilt Kommunikation von Merz als "desaströs"

    Der Rhetoriktrainer Michael Ehlers beurteilt die Kommunikation von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als "desaströs". "Aus meiner Sicht ist er immer noch zu sehr in der Rolle des Oppositionsführers", [ ... ]

    Medizinischer Dienst sieht Milliardenschaden durch Behandlungsfehler

    In der Debatte um Sparmöglichkeiten im Gesundheitswesen hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ein Maßnahmenpaket zur Vermeidung von Behandlungsfehlern gefordert, um die Folgekosten [ ... ]

    Ukraine-Verhandlungen: Hardt verhalten optimistisch für Kiew

    Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt zeigt sich verhalten optimistisch im Hinblick auf die Chancen der Ukraine bei den Friedensverhandlungen im US-Bundesstaat Florida. "Ein zu großes Entgegenkommen [ ... ]

    NRW-Kommunen warnen vor massiven Leistungseinschränkungen

    Angesichts der sich zuspitzenden Haushaltslage der NRW-Kommunen hat der Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW, Christoph Landscheidt (SPD), die Bürger auf den Wegfall von Leistungen [ ... ]

    BKA registrierte 2025 "über 1.000 verdächtige Drohnenflüge"

    Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in seinem internen Bundeslagebild zur Gefährdung durch das "Tatmittel Drohnen" bis Mitte Dezember 2025 eine vierstellige Zahl an verdächtigen Drohnenflügen [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.