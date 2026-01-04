Trump: Welt-Sheriff in Aktion

Historischer Einsatz: Die US-Streitkräfte führten am 3. Januar 2026 unter direkter Anweisung von Präsident Donald Trump eine „großangelegte Operation“ in Venezuela durch.

Von Meinrad Müller

Präsident Trump erklärte in seiner Rede aus Mar-a-Lago:

„Auf meine Anweisung hin haben die Streitkräfte der Vereinigten Staaten eine außergewöhnliche Militäroperation in der Hauptstadt Venezuelas durchgeführt – mit überwältigender amerikanischer Militärmacht aus Luft-, Land- und Seekräften wurde ein spektakulärer Angriff gestartet.“ Die Eliteeinheit Delta Force drang in der Dunkelheit vor, als die Lichter von Caracas größtenteils ausgeschaltet waren – „es war dunkel und tödlich“, so Trump weiter: „Alle venezolanischen Militärkapazitäten wurden ausgeschaltet, als unsere Streitkräfte Maduro in der Stille der Nacht gefasst haben.“

Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores wurden aus ihrem Schlafzimmer geholt

Trump betonte auch: „Nicht ein einziger amerikanischer Soldat wurde getötet, und kein Stück amerikanischer Ausrüstung ging verloren – die Vereinigten Staaten haben das beste Equipment der Welt.“ Das Paar befindet sich nun auf dem US-Schlachtschiff USS Iwo Jima und ist auf dem Weg nach New York, wo es der Justiz überstellt wird. „Maduro und seine Frau werden bald der vollen Härte der amerikanischen Justiz auf amerikanischem Boden gegenüberstehen“, erklärte Trump und fügte hinzu: „Maduro leitete persönlich das brutale ‚Kartell der Sonnen‘, das unsere Nation mit tödlichem Gift überschwemmte und für den Tod unzähliger Amerikaner verantwortlich ist – Hunderttausende Amerikaner starben seinetwegen.“

Maduro steht seit 2020 wegen Drogenterrorismus, Kokainschmuggel und Verschwörung unter Anklage; eine aktualisierte Anklageschrift umfasst nun auch seine Frau. Die Operation baut auf monatelangen Maßnahmen auf: Zerstörung von über 30 Drogenbooten, CIA-Schläge und eine Blockade sanktionierter Tanker. Trump unterstrich die Bedrohung: „Wir stoppen 97 % der Drogen, die per Boot kommen, und diese Drogen kommen größtenteils aus Venezuela.“

Das Ölthema: Rückkehr zum Wohlstand

Venezuela, reich an den weltgrößten Erdölvorkommen, wurde unter Maduro zur Armut verdammt. US-Firmen wie ExxonMobil wurden enteignet, während China den Großteil des Öls importierte – oft sanktionsumgehend. Russland investierte und verurteilt den Einsatz nun als „Aggression“. Trump kündigte an: „Das Ölgeschäft der dortigen Regierung in Venezuela war ein totaler Reinfall – wir werden unsere großen US-Ölkonzerne hinschicken, Milliarden investieren, die kaputte Infrastruktur reparieren und Geld für das Land verdienen lassen.“ Er betonte: „Wir werden das Land führen, bis wir eine sichere, ordnungsgemäße und weise Übergabe durchführen können – wir wollen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für das große venezolanische Volk.“ Und ergänzte: „Diese Partnerschaft mit den USA wird die Menschen Venezuelas reich, unabhängig und sicher machen.“

Die USA sind bereit für eine „zweite, viel größere Angriffswelle“, falls nötig – doch die erste war so erfolgreich, dass sie wahrscheinlich nicht benötigt wird.

Reaktionen in Venezuela und international

In Caracas Explosionen, Tiefflüge und Feiern in Teilen der Bevölkerung, während Regierungstreue patrouillierten. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez forderte „Lebenszeichen“ und sprach von einem „imperialistischen Angriff“. Oppositionelle wie María Corina Machado riefen zur Machtübergabe an Edmundo González auf und lobten die Aktion. Russland und Iran verurteilen scharf; die EU verweist auf Völkerrecht, ohne die USA explizit zu kritisieren. Republikaner feiern Trump für diese „brillante und entschlossene Aktion“ ohne nennenswerte Verluste.

Bedeutung für Amerika und die Welt

Diese Operation ist ein Meilenstein: „Dies war einer der atemberaubendsten, effektivsten und mächtigsten Demonstrationen amerikanischer Militärmacht in der Geschichte“, so Trump. Sie schützt Amerikaner vor Drogen aus Venezuela und beendet eine Diktatur, die Hunderttausende Amerikaner das Leben kostete. Es ist ein Warnschuss an andere Regime: Drogen-Terroristen und Diktatoren finden keinen Schutz mehr. Viele Länder werden nun gute Beziehungen zu den USA suchen – Amerika demonstriert Stärke und sitzt am längeren Hebel.

Venezuela steht vor einem Neuanfang

Stabilität, Ölreichtum und Hoffnung für Millionen. Dieses Husarenstück zeigt: Unter Trump setzt Amerika Recht und Ordnung durch – für seine Bürger und die Welt.

Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p