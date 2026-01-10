Die Klima-Lügen des SPIEGEL: Nie wieder Schnee

"Nie wieder Schnee" titelte der SPIEGEL bereits im Jahr 2000 - seitdem Klima-Alarm ohne Ende. Das war auch schon vor Jahrzehnten so. Nur mit einem kleinen Unterschied: Damals warnten SPIEGEL & Co. vor einer neuen Eiszeit!

Hinweis: Wir hatten diesen Artikel bereits im Jahr 2020 publiziert und zeigen ihn heute leicht aktualisiert. Hier nur die Highlights. Tatsächlich schocken SPIEGEL & Co. praktisch täglich mit neuen CO2-Klima-Untergangs-Märchen.

DER SPIEGEL im Jahr 2000:

Bild im SPIEGEL-Artikel und die Frage "Schnee auf dem Brocken: Bald Vergangenheit?"

Was ist Klima?

Klima ist ein nichtlineares, chaotisches System. Von einem Input auf einen Output zu schließen ist ausgeschlossen. Geringste Änderungen beim Input führen zu unkalkulierbaren Endzuständen. Siehe auch "Schmetterlingseffekt", Chaosforschung: Wikipedia)

Klimawandel gab es schon immer. Nichts ist konstant auf dieser Welt.

Giordano Bruno wurde 1600 von der Katholischen Kirche zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt, weil er behauptete, der Weltraum sei unendlich. Die Lehren von Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei wurden verboten, weil sie herausfanden, dass sich die Erde um die Sonne dreht.

Heute gleicht die Systempresse der Kirche von damals. Kritiker der These des CO2 getriebenen Klimawandels werden zwar nicht verbrannt, landen aber auf dem medialen Scheiterhaufen der CO2-Religion. Dabei ist CO2 als "Klimakiller" erst seit einigen Jahren im Gespräch. Jahrzehnte zuvor orchestrierten die Medien noch eine neue Eiszeit. Wir dokumentieren hier die Lügen des SPIEGEL der letzten Jahre und Jahrzehnte.

Von Eiszeit zur globalen Erwärmung in 30 Jahren:

Die SPIEGEL Klima-Lügen im Wandel der Zeit

Wir schreiben das Jahr 1970. Aus irgendeinem Grund warnten "Wissenschaftler" plötzlich vor einer Abkühlung des Planeten. Das war damals angeblich genau so wissenschaftlich erwiesen wie heute die angebliche Erderwärmung.

Angeblich stand damals eine neue Eiszeit bevor. Die Klima-Apokalypse wurde medial breit orchestriert. DER SPIEGEL stand ganz vorne an der Klimafront und rief (wie heute) den Alarmzustand aus. Es werde gräßlich, der Planet kühlt ab, eine neue Eiszeit kommt, Hungersnöte drohen. Der Untergang der Menschheit steht bevor. Die Eiszeit-Hysterie damals war grenzenlos.

DER SPIEGEL 1974:

Kommt eine neue Eiszeit? Nicht gleich, aber der verregnete Sommer in Nordeuropa, so befürchten die Klimaforscher, war nur ein Teil eines weltweiten Wetterumschwungs -- ein Vorgeschmack auf kühlere und nassere Zeiten.

...

Spätestens seit 1960 wächst bei den Meteorologen und Klimaforschern die Überzeugung, daß etwas faul ist im umfassenden System des Weltwetters: Das irdische Klima, glauben sie, sei im Begriff umzuschlagen -- Symptome dafür entdeckten die Experten nicht nur in Europa, sondern inzwischen in fast allen Weltregionen. Am Anfang standen Meßdaten über eine fortschreitende Abkühlung des Nordatlantiks. Dort sank während der letzten 20 Jahre die Meerestemperatur von zwölf Grad Celsius im Jahresdurchschnitt auf 11,5 Grad. Seither wanderten die Eisberge weiter südwärts und wurden, etwa im Winter 1972/73, schon auf der Höhe von Lissabon gesichtet, mehr als 400 Kilometer weiter südlich als in den Wintern zuvor. Zugleich wuchs auf der nördlichen Halbkugel die mit Gletschern und Packeis bedeckte Fläche um rund zwölf Prozent, am Polarkreis wurden die kältesten Wintertemperaturen seit 200 Jahren gemessen. In Großbritannien und Island wurden die Folgen des Kälte-Trends bereits spürbar. Auf Island ging die Heuernte um 25 Prozent zurück, auf der Britischen Insel schrumpfte die jährliche Wachstumsperiode der Pflanzen um etwa zwei Wochen.

DER SPIEGEL 1977:

Klima-Forscher haben die Hauptursache der Eiszeiten erkannt: Unregelmäßigkeiten im Lauf der Erde um die Sonne. Die gegenwärtige Wärmeperiode, sagen sie vorher, geht zu Ende.

...

Auch zu einer ersten Klima-Voraussage haben sich Hays, Imbrie und Shackleton mit Hilfe des Milankovich-Modells bereits verstanden: " Der Trend über die nächsten 20 000 Jahre läuft auf eine weiträumige Vergletscherung der nördlichen Hemisphäre und kälteres Klima hinaus." Die Erdbahn beginnt nämlich. nachdem sie extrem elliptisch war, sich wieder der Kreisform anzunähern, für die Eiszeiten charakteristisch sind. Das hat zwar gute Weile. Doch lange bevor ein neues Kälte-Tief erreicht wäre, würde globale Abkühlung drastische Folgen haben. Seit Mitte der vierziger Jahre zum Beispiel ist die mittlere Jahrestemperatur um 0,3 Grad Celsius gesunken: und doch haben sich die Schnee- und Eisflächen in dieser Zeit schon um mehr als ein Zehntel ausgedehnt. Auch die Dürre in der afrikanischen Sahel-Zone und vergangenen Sommer in Europa wird dem minimal anmutenden Wärmeverlust zugeschrieben. Daß im irdischen Klima relativ kleine Veränderungen große Wirkung haben, zeigt auch der Vergleich von Gegenwart und letzter Eiszeit. Vor 18.000 Jahren waren die Ozeane nur um 2,3 Grad, die Kontinente um rund fünf Grad kühler (am Rande der Gletscher allerdings um 15 Grad). Amerikas Geheimdienst jedenfalls faßte Climap-Befunde bereits zu einer Warnung an die US-Regierung zusammen. Die CIA prophezeite, das Klima werde sich bald wieder dem von 1600 bis 1850, der sogenannten kleinen Eiszeit, angleichen -- "einer Ära der Trockenheit, des Hungers und der politischen Unruhe". Auch andere Medien beschworen die kommende Eiszeit: Wirtschaftswoche, 28.4.1974 Planet geht neuer Eiszeit engegen Es gibt keinen Zweifel mehr: Das Wetter spielt verrückt. In der bisher umfassendsten meteorologischen Operation der Geschichte versuchen Forscher von 70 Nationen derzeit zu ergründen, ob der Wahnsinn auch Methode hat: Das Global Atmospheric Research Program (GARP) soll feststellen, ob sich der Planet einer neuen Eiszeit entgegendreht. Eines steht schon fest: Es wird seit 30 Jahren kälter. Seit 1940 ist die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad gesunken. Weite Gebiete Kanadas, die eins im Sommer stets eisfrei waren, sind heute das ganze Jahr hindurch kristallbedeckt. Was den Temperatur-Rückgang ausgelöst hat (der seinerseits verantwortlich ist für die meisten anderen Klima-Veränderungen), darüber sind sich die GARP-Wissenschafler noch nicht einig. Die Theorien reichen vom Einfluss der Sonnenflecken bis zur Aussperrung von Sonnen-Energie durch eine umweltverschmutzte Atmosphäre. Hamburger Abendblatt, 21.3.1970 Punkt ohne Umkehr Der Klimatologe Prof. R.A. Bryson von der Wisconsin-Universität sagte voraus, dass sich durch den zivilen Überschall-Luftverkehr ein breiter Streifen zwischen Europa und Amerika mit einer Cirrus-Wolkenschicht bedecken wird. Nur fünf Prozent zusätzliche Wolken durch Luftverschmutzung würden die mittlere Temperatur um vier Grad herabsetzen. Damit käme die nächste Eiszeit bestimmt. Sie könnte ein unerwünschtes Beiprodukt der Zivilisation sein, sozusagen ein „Industrie-Erzeugnis“. Seit zehn Jahren sinken die Temperaturen. Dennoch befürchten viele Meteorologen, dass es einen „Punkt ohne Umkehr“ geben mag, von dem aus die verschmutzte Luft zwangsläufig und unaufhaltsam das Klima beeinflusst. Der Winter 1968/69 brachte für den Nordatlantik eine Eisbedeckung, wie es sie schon seit fast sechzig Jahren nicht mehr gab. Viel Eis reflektiert viel Sonnenstrahlung wieder in den Weltraum hinaus und verbraucht viel Wärme zum Schmelzen.“ Soweit die Medien von damals zum Thema "Neue Eiszeit". Doch schon bald wurden neue Untergangsszenarien dramatisch in Szene gesetzt:

DER SPIEGEL 1981:

Weltuntergang wegen "Saurer Regen"

Das stille Sterben - Säureregen zerstört den deutschen Wald

DER SPIEGEL 1984:

Der Schwarzwald stirbt

1984, Waldsterben

Wahr ist:

Der Wald in Deutschland im Allgemeinen und in Baden-Württemberg im Speziellen wird immer vielfältiger. Das hat die bundesweite Waldinventur ergeben, bei der in 2011 und 2012 zum dritten Mal sämtliche Baumbestände in der Bundesrepublik erfasst worden sind. Im Vergleich zu den Zahlen von vor 25 Jahren ist die Waldfläche stabil geblieben. Außerdem sind die Bäume heute im Schnitt älter und dicker als bei der ersten Bestandsaufnahme. (Badische Zeitung)

DER SPIEGEL 1986:

Weltuntergang wegen Ozonloch

1986, Ozonloch

Wahr ist:

Ozonloch 2017 so klein wie selten zuvor

DER SPIEGEL im Jahr 2000:

Bild im SPIEGEL-Artikel und die Frage "Schnee auf dem Brocken: Bald Vergangenheit?"

SPIEGEL:

"In Deutschland gehören klirrend kalte Winter der Vergangenheit an: "Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben", sagt der Wissenschaftler Mojib Latif vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie."

Wahr ist:

Danach fogten schlimme Schneejahre mit flächendeckendem Frost. Es gab regelrechte Schnee-Katastrophen, wie z.B. 2006. Die FAZ titelte: Dieser Schnee kostet Millionen.

KINDER SPIEGEL 2017

Eisbären sterben aus

Wahr ist:

Laut offizieller Studien: Nie ging es den Eisbären besser als heute. Die Population wächst teils so stark, dass sie zum Abschuss freigegeb wurde. Siehe auch: SPIEGEL-Fakenews: Die Mär vom sterbenden Eisbär

Auch das norwegische Polarinstitut bestätigt: Die Eisbären sind in guter Kondition. Die Wissenschaftler zählten in ihrer Region 975 Eisbären - das sei ein Anstieg von fast 50% gegenüber der letzten Zählung im Jahr 2004

DER SPIEGEL 2018

"Wie der Klimawandel unser Leben verändet"

Wahr ist:

‏)

Die globale Hitzewelle weltweit und gleichzeitig ist eine Lüge. Nimmt man die momentanen Temperaturen der gesamten Nordhemisphäre und vergleicht man mit der Referenzperiode 2000-2017 ist die durchschnittliche Abweichung über alles genau (Tusch) 0,0 Grad. https://twitter.com/RyanMaue/status/1023755477136502784 …

SPIEGEL November 2022:

(Ähnlicher Titel wie 1986, Kölner Dom mal wieder unter Wasser)

Fazit:

Was soll man eigentlich von der Berichterstattung anderer Themen beim SPIEGEL halten?