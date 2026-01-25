     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Viva la libertad, carajo! (Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal!)

    Argentiniens Präsident hat den Eliten ins Gesicht gesagt: Es gibt kein „Entweder Effizienz oder Gerechtigkeit“. Wer das behauptet, lügt oder will uns dumm halten. Der freie Kapitalismus ist beides – effizient und moralisch überlegen. Basta.

    Von Meinrad Müller

    Milei sagt: Machiavelli ist tot und seine Theorie hat uns lange genug vergiftet.

    Machiavelli ist tot

    Niccolò Machiavelli, der Florentiner Machtberater der Medici, hat uns eingeredet: Politik habe mit Moral nichts zu tun. Der Zweck heiligt die Mittel, Lüge und Verrat sind erlaubt, wenn’s der Macht dient. Staatsräson über alles. Diese Trennung von Effizienz und Gerechtigkeit hat den Westen jahrhundertelang kaputtgemacht.

    Milei erklärt diese Theorie für tot – und er hat recht. Diese alte Lehre schadet. Argentinien beweist das Gegenteil: 25 Monate knallharte Reformen, kein machiavellistisches Rumgeeiere, sondern klare Ethik: Eigentum schützen, Zwang abschaffen, Freiheit lassen. Ergebnis? Kein Chaos, sondern echter Aufschwung. Wer’s nicht glaubt, soll die Zahlen checken.

    Der Staat als Räuber

    Milei sagt’s ohne Umschweife: Der Staat ist kein Wohltäter. Er ist ein bewaffneter Apparat, der nimmt, was ihm nicht gehört. In Argentinien wurden 25 Monate lang Subventionen gekappt, Regulierungen zerlegt, der Staatsmoloch zurückgefahren – und es hat funktioniert. Mehr Freiheit, mehr Geld bei den Leuten, weniger Schmarotzer am Tropf. Wer das immer noch „ungerecht“ findet, soll mal rechnen: Jeder Euro Umverteilung ist ein Euro, der einem Produzenten gestohlen wird.

    Kapitalismus ist moralisch überlegen

    Die Linken geben’s inzwischen zu: Kapitalismus macht die Leute reicher und produziert mehr als jeder andere Weg. Deshalb greifen sie ihn jetzt nur noch als „ungerecht“ an. Milei lacht sie aus: Total falsch! Gerade weil Kapitalismus niemanden zwingt und jedem lässt, was er selbst erarbeitet hat, ist er moralisch der einzig richtige.

    Der englische Philosoph John Locke hat das vor über 300 Jahren klar gemacht: Was du mit deiner eigenen Arbeit schaffst – ob du Land urbar machst, etwas baust oder erfindest –, gehört dir von Natur aus. Niemand darf es dir einfach wegnehmen. Was ehrlich verdient ist, bleibt deins. Umverteilung durch den Staat? Das ist nichts anderes als Zwang und legaler Raub mit Amtsschild. Deshalb ist Kapitalismus nicht nur der stärkste, sondern der einzig moralisch saubere Weg.

    Der Westen hat seine Prinzipien verraten – Zeit für die Wende

    Griechische Vernunft, römisches Recht, jüdisch-christliche Werte – das hat uns groß gemacht. Stattdessen kriegen wir woke-Gefasel, Anspruchshaltung und moralische Selbstdarstellung. Ergebnis? 150 Millionen Tote durch Sozialismus, Venezuela als Drogen-Mörderstaat, Europa am Abgrund. Milei sagt: Zurück zu den Wurzeln, oder wir gehen unter.

    Amerika zündet den Funken und der Westen brennt wieder

    2026 passiert’s: Der Westen wacht auf. Amerika wird wieder zum Leuchtfeuer der Freiheit und reißt uns alle mit. Argentinien, Chile, Bolivien – die Ketten knacken schon. Pharao steht für den unterdrückerischen Staat: Wer Freiheit blockiert, entfesselt Katastrophen über sein Volk. So einfach ist das.

    Viva la libertad, carajo! (Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal!)

    Hier Mileis volle Abrechnung (ab 37:08):
    https://www.youtube.com/watch?v=D5EB-BLvVRA&t=2228s

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    CDU-Wirtschaftsflügel will Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen

    Der Wirtschaftsflügel der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen. Auf dem Bundesparteitag der Christdemokraten Ende Februar soll ein entsprechender Antrag mit dem Titel "Kein Rechtsanspruch [ ... ]

    Umfrage: 61 Prozent sehen in Trump eine Bedrohung

    Die Mehrheit der Bürger in Deutschland fürchtet sich vor US-Präsident Donald Trump und seiner Politik. Das ergab eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild am Sonntag".

    Demnach [ ... ]

    Bahn-Infrastrukturchef will Zug-Pünktlichkeit von 60 Prozent

    Trotz einer Rekordzahl von Baustellen will die Deutsche Bahn die Pünktlichkeit im Fernverkehr in diesem Jahr spürbar steigern. Philipp Nagl, Chef der Infrastruktursparte DB InfraGo, kündigte [ ... ]

    2. Bundesliga: Dresden gewinnt in Magdeburg

    In der Samstagabendpartie des 19. Zweitligaspieltags hat Dynamo Dresden das Ostderby beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 gewonnen.

    Die Partie begann wegen viel Pyrotechnik mit Verzögerung, entwickelte sich [ ... ]

    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt bei Union

    In der Samstagabendpartie des 19. Bundesligaspieltags hat Borussia Dortmund bei Union Berlin mit 3:0 gewonnen. Nach der Heimpleite der Bayern verkürzt Dortmund damit als oberster Verfolger den Abstand [ ... ]

    Lottozahlen vom Samstag (24.01.2026)

    In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 1, 7, 28, 32, 47, 49, die Superzahl ist die 1. Der Gewinnzahlenblock im [ ... ]

    Wieder tödliche Schüsse bei "ICE"-Einsatz in den USA
    Wieder tödliche Schüsse bei

    In den USA ist wieder ein Mensch durch Schüsse von Beamten der Polizeibehörde ICE ums Leben gekommen. Der Polizeichef von Minneapolis, Brian O`Hara, sagte an Samstag, der 51-jährige Mann, [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.