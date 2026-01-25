Viva la libertad, carajo! (Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal!)

Argentiniens Präsident hat den Eliten ins Gesicht gesagt: Es gibt kein „Entweder Effizienz oder Gerechtigkeit“. Wer das behauptet, lügt oder will uns dumm halten. Der freie Kapitalismus ist beides – effizient und moralisch überlegen. Basta.

Von Meinrad Müller

Milei sagt: Machiavelli ist tot und seine Theorie hat uns lange genug vergiftet.

Machiavelli ist tot

Niccolò Machiavelli, der Florentiner Machtberater der Medici, hat uns eingeredet: Politik habe mit Moral nichts zu tun. Der Zweck heiligt die Mittel, Lüge und Verrat sind erlaubt, wenn’s der Macht dient. Staatsräson über alles. Diese Trennung von Effizienz und Gerechtigkeit hat den Westen jahrhundertelang kaputtgemacht.

Milei erklärt diese Theorie für tot – und er hat recht. Diese alte Lehre schadet. Argentinien beweist das Gegenteil: 25 Monate knallharte Reformen, kein machiavellistisches Rumgeeiere, sondern klare Ethik: Eigentum schützen, Zwang abschaffen, Freiheit lassen. Ergebnis? Kein Chaos, sondern echter Aufschwung. Wer’s nicht glaubt, soll die Zahlen checken.

Der Staat als Räuber

Milei sagt’s ohne Umschweife: Der Staat ist kein Wohltäter. Er ist ein bewaffneter Apparat, der nimmt, was ihm nicht gehört. In Argentinien wurden 25 Monate lang Subventionen gekappt, Regulierungen zerlegt, der Staatsmoloch zurückgefahren – und es hat funktioniert. Mehr Freiheit, mehr Geld bei den Leuten, weniger Schmarotzer am Tropf. Wer das immer noch „ungerecht“ findet, soll mal rechnen: Jeder Euro Umverteilung ist ein Euro, der einem Produzenten gestohlen wird.

Kapitalismus ist moralisch überlegen

Die Linken geben’s inzwischen zu: Kapitalismus macht die Leute reicher und produziert mehr als jeder andere Weg. Deshalb greifen sie ihn jetzt nur noch als „ungerecht“ an. Milei lacht sie aus: Total falsch! Gerade weil Kapitalismus niemanden zwingt und jedem lässt, was er selbst erarbeitet hat, ist er moralisch der einzig richtige.

Der englische Philosoph John Locke hat das vor über 300 Jahren klar gemacht: Was du mit deiner eigenen Arbeit schaffst – ob du Land urbar machst, etwas baust oder erfindest –, gehört dir von Natur aus. Niemand darf es dir einfach wegnehmen. Was ehrlich verdient ist, bleibt deins. Umverteilung durch den Staat? Das ist nichts anderes als Zwang und legaler Raub mit Amtsschild. Deshalb ist Kapitalismus nicht nur der stärkste, sondern der einzig moralisch saubere Weg.

Der Westen hat seine Prinzipien verraten – Zeit für die Wende

Griechische Vernunft, römisches Recht, jüdisch-christliche Werte – das hat uns groß gemacht. Stattdessen kriegen wir woke-Gefasel, Anspruchshaltung und moralische Selbstdarstellung. Ergebnis? 150 Millionen Tote durch Sozialismus, Venezuela als Drogen-Mörderstaat, Europa am Abgrund. Milei sagt: Zurück zu den Wurzeln, oder wir gehen unter.

Amerika zündet den Funken und der Westen brennt wieder

2026 passiert’s: Der Westen wacht auf. Amerika wird wieder zum Leuchtfeuer der Freiheit und reißt uns alle mit. Argentinien, Chile, Bolivien – die Ketten knacken schon. Pharao steht für den unterdrückerischen Staat: Wer Freiheit blockiert, entfesselt Katastrophen über sein Volk. So einfach ist das.

Viva la libertad, carajo! (Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal!)

Hier Mileis volle Abrechnung (ab 37:08):

