Facebook: Der Hack des Jahrhunderts?

Facebook, Instagram und WhatsApp waren stundenlang nicht erreichbar und gestört. Unterdessen rätselt die Welt, wer für dieses Problem verantwortlich ist. Spekulationen im Internet über einen Hack des Internetriesen.

Was war los bei Facebook? Erst gegen Mitternacht war die Hauptseite, facebook.com wieder erreichbar. Allerdings gibt es noch große Schwierigkeiten bei WhatsApp (Stand Mitternacht). Was hat zu diesem Ausfall geführt? Die Verantwortlichen hüllen sich in Schweigen. Fakt scheint zu sein, dass bei Facebook eine Zeit lang überhaupt nichts mehr funktionierte. Mitarbeiter berichteten, dass sie noch nicht mal zur Tür im Hauptgebäude rein kamen. Wie geht es jetzt weiter? Welche Auswirkungen hat die Störung für die User?

Nach ersten Analysen scheint es so zu sein, dass viele Posts des vergangenen Tages offenbar teilweise verschwunden sind. Auch bei WhatsApp gab es zumindest bis nach Mitternacht noch kein Lebenszeichen. Dass alle drei Dienste von Facebook auf einmal offline waren wirft ein fragwürdiges Licht auf den Konzern. Gab es einen Insider, der gezielt versucht hat, die Systeme zu sabotieren? Ein gigantischer Hack?

Der Konzern hält sich in Schweigen. Gleichzeitig zeigt dieser Fall, wie abhängig die Welt von einem Social Media Konzern ist. Viele Kommunikationen konnten nicht mehr stattfinden, weil sie über WhatsApp liefen. Geschäfte und Betriebe mussten ihren Arbeit einstellen, weil sie nicht mehr erreichbar waren. Darin zeigt sich deutlich die Abhängigkeit von WhatsApp. Andererseits war der Ausweichtdienst Telegram teilweise überlastet, weil viele Leute darauf ausgewichen sind.

Wie konnte das alles geschehen? Warum waren alle drei Dienste gleichzeitig außer Gefecht gesetzt? Fragen, die wahrscheinlich unbeantwortet bleiben und gleichzeitig zeigen wie verletzlich die Abhängigkeiten zu sozialen Medien sind.

Gleichzeitig setzt die Facebook Aktie ihren Sturzflug fort. In den USA wurden Anschuldigungen laut, dass der Konzern mit der Bevorzugung von zweifelhaften Posts angeblich die Reichweite und die Verweildauer der User manipuliert. Da diese oft politisch inkorrekt sind, aber zu mehr Interaktivität bei den Usern führen, wird Facebook nun von Politik und Medien extrem angegriffen.

Fazit: Facebook, von allen Seiten unter Beschuss. Zeit für Alternativen.

Facebook Aktie 1 Jahr:

