Video: UFO auf Mars?

Ein Ufo auf dem Mars? Eine der Navigationskameras an Bord des Mars Curiosity Rover hat ein Objekt fotografiert, das anscheinend in der Luft an dem Rover vorbeifliegt.

Sollte außer dem solarbetriebenen Ingenuity-Flugzeug der NASA noch etwas am Himmel über dem Mars herumfliegen? Eine der Navigationskameras an Bord des Mars Curiosity Rover hat ein Objekt fotografiert, das anscheinend in der Luft an dem Rover vorbeifliegt.

Aufgenommen von Curiositys rechter Navigationskamera am Sol 3613 (5. Oktober 2022 für uns Erdbewohner) im Gale-Krater des Roten Planeten, hat das nicht identifizierte Objekt, zumindest auf dem Bild, eine längliche, möglicherweise ovale Form und ist leicht nach links geneigt. Die Anomalie scheint an einem Ende unscharf zu sein, was darauf hindeutet, dass es sich um ein kleineres Objekt handeln könnte, das sich nach links aus dem Bild bewegt und eine Art Gasspur hinterlässt.

Als zwölf Sekunden später ein zweites Bild aufgenommen wurde, war das Objekt offenbar schon weitergezogen.

Es ist unwahrscheinlich, dass es sich bei dem Objekt um ein großes Staubkorn oder einen Kieselstein handelt, der von Winden aufgewirbelt wurde, die über die Marsoberfläche wehten. Obwohl die typische Windgeschwindigkeit auf dem Mars mit der auf der Erde vergleichbar ist, liegt der Druck der Marsatmosphäre an der Oberfläche weniger als ein Prozent (0,6 %) unter dem Druck auf Meereshöhe auf der Erde, was bedeutet, dass ein solcher Wind, um etwas Größeres als die feinen Staubpartikel anzutreiben, die die berüchtigten Staubstürme auf dem Mars ausmachen, Geschwindigkeiten wie ein Orkan erreichen müsste.

Was ist also dieses unidentifizierte Objekt, das zu fliegen scheint?