Auswandern? Neuer Pass?

Es gibt viele Gründe für eine Aufenthaltsgenehmigung in fremden Ländern oder sagar einen neuen Pass. Es ist eine Art Versicherung für die Zukunft, nicht nur wegen Steuern und Politik sondern neuerdings auch wegen Kriegsgefahr. Michael Mross im Expertengespräch.

Fast jeder Siebte in Deutschland beschäftigt sich mit Auswandern. Es gehen immer zuerst jene, die gut ausgebildet sind und einen überproportionalen Beitrag zum Steueraufkommen leisten. Aber auch viele Rentner zieht es zunehmend ins Ausland. Von den Steuern auf ihre Lebenshaltungskosten und Konsumausgaben hat der Fiskus dann nichts mehr.

Fast 1,3 Millionen deutsche Staatsbürger haben dem Land seit 2016 den Rücken gekehrt. Seit 2006 ist der Wanderungssaldo aus Zu- und Fortzügen Deutscher ununterbrochen negativ. In der Summe beträgt er allein für die vergangenen sechs Jahre fast 400.000 Menschen. All das sind Zahlen, die zeigen, wie groß der Drang derer ist, die es sich leisten können, Ihre Zukunft in Ländern zu suchen, in denen ganz sicher nicht alles besser und das Leben mitunter gar teurer ist.

Aktuell kommt gar noch ein ganz anderer Grund hinzu: Die Gefahr eines Krieges.

