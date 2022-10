Jetzt doch: Elon Musk kauft Twitter

Kleine Sensation: Elon Musk kauft jetzt doch Twitter, das wurde heute bekannt gegeben. Der Kaufprozess würde nun fortgesetzt hieß es an den Finanzmärkten. Zuvor gab es immer wieder Einwände.

Elon Musk Will nach langen Auseinandersetzungen nun doch an dem Kauf von Twitter festhalten. Im Spiel sind 54,20 USD pro Aktie. Twitter Aktien steigen darauf um 13% auf 47 USD. Die Twitter Aktie wurde kurzfristig vom Handel ausgesetzt. Die Meldung kommt einer kleinen Sensation gleich, denn im Vorfeld sah es so aus, als wenn Elon Musk von dem Kaufa Astand nehmen wolle.

Verlauf des Abends sollen noch weitere Details bekannt gegeben werden. Die Entscheidung kommt für die Finanzmärkte und für Beobachter ziemlich überraschend. Die Tesla Aktie musst du darauf hin einiges ihrer Tagesgewinne wieder abgeben. Wie der Deal finanziert wird, ist bis jetzt noch unklar.

Angeblich musste Elon Musk einsehen, dass die von Twitter angestrengten gerichtlichen Verfahren wegen des Rücktritts vom Kauf keine Aussicht auf Erfolg haben. Derzeit schlagen die Spekulationen um Twitter hoch, wie es mit dem Social Media Gigant weiter gehen soll.