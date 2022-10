Meta crasht - Finito?

Sind die Zeiten von Facebook vorbei? Das Unternehmen gab desaströse Quartals-Zahlen bekannt, die Aktie darauf im freien Fall.

Milliardenverlust mit dem Metaversum, sinkender Umsatz und halbierter Gewinn: Meta enttäuscht Anleger und Analysten. Die Aktie crashte nach Bekanntgabe der Zahlen um rund 20 %.

Facebook sieht sich von Sparsamkeit der Werbekunden angesichts hoher Inflation und Konjunktursorgen betroffen, die weniger Geld für Online-Anzeigen ausgeben. Zudem leidet der Konzern, zu dem auch Instagram und Whatsapp gehören, neben der scharfen Konkurrenz der Video-Plattform Tiktok unter den neuen Datenschutzregeln von Apple. Das neue Betriebssystem für iPhones erschwert die Personalisierung von Anzeigen, wodurch sie als weniger wirksam gelten und weniger Geld einbringen.

Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am sogenannten Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar an. Entspannung ist nach Angaben von Finanzchef Dave Wehner nicht in Sicht.