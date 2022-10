EU: Verbrenner-Verbot ab 2035

Die EU hat sich auf ein Gesetz geeinigt, das den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 verbieten soll. - Woher der Strom für die E-Mobilität kommen soll bleibt jedoch unklar.

Künftig sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen - Autos mit Benzin- und Dieselantrieb können dann nicht mehr zugelassen werden. Die Regelung soll 2035 in Kraft treten. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments am Donnerstagabend geeinigt, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Damit soll der Umstieg auf Elektrofahrzeuge beschleunigt und der Klimawandel bekämpft werden.

Mit dem Verbrenner-Verbot setzt die EU stark auf Elektromobilität. Im Juni hatten sich bereits die Umweltministerinnen und Umweltminister der 27 EU-Staaten auf ein Aus für Autos mit Benzin- und Dieselantrieb geeinigt. Nun wurde eine endgültige Einigung innerhalb der EU erzielt. Im Jahr 2026 soll die Entscheidung aber erneut überprüft werden können.