Scholz sieht keinen Rettungsbedarf für Deutsche Bank



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht keinen Rettungsbedarf für die Deutsche Bank. "Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen", sagte Scholz am Freitag in Brüssel auf die Frage einer Journalistin, ob die Bundesregierung zur Not Hilfe anbieten könne. Die Deutsche Bank sei profitabel und habe ihr Geschäft seit der letzten Finanzkrise umgebaut, so der Kanzler.

Anleger waren am Freitag im Zuge der schwelenden Bankenkrise nervös geworden, Anteilsscheine der Deutschen Bank verloren zwischenzeitlich um die 14 Prozent, aber auch viele andere Bankentitel wurden abverkauft.

Foto: Deutsche Bank, über dts Nachrichtenagentur