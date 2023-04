Börsen: Alles nur Bear Market Rally?

S&P 500 plus rund 7% dieses Jahr. Doch der Anstieg täuscht darüber hinweg, dass er nur von wenigen Aktien getragen ist, hauptsächlich aus dem Hightech Sektor. Das könnte ein schlechtes Zeichen sein.

von Claus Vogt

Seit Anfang des Jahres ist der S&P 500 um rund 7% gestiegen. Damit notiert er aber immer noch 14% unter seinem Hoch vom 4. Januar 2022.

Für 90% dieses 7%-igen Anstiegs des S&P 500 sind lediglich 3 Schwergewichte aus dem Technologiesektor verantwortlich. Die damit zum Ausdruck kommende extreme Konzentration bzw. Enge dieses Kursanstiegs unterstreicht meine Prognose, dass wir es hier nicht mit einer neuen Hausse, sondern mit einer Bearmarketrally zu tun haben. Das heißt, die Aktienbaisse schreitet ganz normal voran, und erneute Kursrückgänge werden folgen.

Bearmarketrallys gibt es in jeder großen Baisse

Bearmarketrallys können sehr nervenzehrend sein. Zuerst für die Bären, und dann für enttäuschte Bullen. Als der NASDAQ 100 während der Baisse der Jahre 2000 bis 2002 um 83% abstürzte, gab es auf diesem steilen Weg nach unten nicht weniger als 8 Bearmarketrallys. Die kleinste brachte einen Kursanstieg von 18%, bei der größten waren es 59% in nur 11 Wochen.

Dennoch saßen Anleger, die das Glück hatten, am Tiefpunkt vor diesem beeindruckenden 59%-igen Kursanstieg zu kaufen, am Ende der Baisse auf einem Buchverlust von 27%. Und wer das Pech hatte, am Hoch dieser großen Bearmarketrally einzusteigen, erlebte anschließend einen Kursrückgang von 54% – obwohl er 64% unter dem anderthalb Jahre zuvor erreichten Höchstkurs kaufte.

Der Bankensektor als Vorbote

Der Bankensektor hat durch die Pleiten der amerikanischen Silicon Valley Bank und der Silvergate Bank sowie den Notverkauf der zweitgrößten Schweizer Großbank Credit Suisse für Schlagzeilen gesorgt. Wie von uns erwartet, standen Zentralbanken und Regierungen sofort mit Rettungsmaßnahmen bereit.

Wie so oft, haben die Aktienmärkte auf die staatlichen Hilfen mit Erleichterung und Kursgewinnen reagiert. Das war während der Finanzkrise in den Jahren 2007/08 nicht anders. Damals stellte sich jede dieser Kursbewegungen als Bearmarketrally heraus. Nichts anderes erwarte ich auch dieses Mal.

Durch die jahrelange unseriöse und kurzsichtige Nullzinspolitik sind riesige Spekulationsblasen und realwirtschaftliche Ungleichgewichte entstanden. Die jüngsten Bankenpleiten sind der Beginn des unvermeidlichen Prozesses, mit dem diese Fehlentwicklungen bereinigt werden.

Zentralbanken werden im Schulterschluss mit Regierungen zwar alle Register ziehen, um diesen Bereinigungsprozess aufzuhalten oder wenigsten abzuschwächen. Da die Probleme heute aber noch größer sind als damals, sind die Erfolgsaussichten gering.