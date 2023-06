LIVE CALL: KI-Aktien und die Magischen 7

Künstliche Intelligenz bewegt die Aktienmärkte. Es scheint so, als wenn das Geld nur in diesen Sektor fließt und in die so genannten "Magischen 7". Wird die Rallye weitergehen? Droht Korrektur? Dazu heute Live Call mit Michael Mross.

Live Call zum Sektor "Künstliche Intelligenz" und die "Magischen 7" - Diese Aktien bewegen die Welt. Der Rest ächzt unter der Geldpolitik und hohen Zinsen mit rückläufigen Kursen. Ist der KI Sektor nur eine Blase, droht eine kräftige Korrektur? Oder ist es der Beginn eines Paradigmenwechsels und eine Neubewertung entsprechender Unternehmen?

Michael Mross stellt in diesem Live Call die "Magischen 7" vor und gibt einen Einblick in sein Wikifolio "Artificial Intelligence Global". Dort hat eine Aktie schon über 500 % plus gemacht. Zum Wikifolio HIER.

Zum Live Call heute ab 14:15 diesen Link klicken:

▶▶ https://us06web.zoom.us/j/88939281493

Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Das Live-Event wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

Alle Empfehlungen im Börsen-Club von Michael Mross: ▶▶ jetzt 800 Euro Vorteile sichern.