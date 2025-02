Nvidia unter Druck – fällt der erste Gigant?

Aufgrund eines neuen KI-Chatbots aus China stürzte die Nvidia-Aktie mit hohen Umsätzen um knapp 20% ab und befindet sich aktuell unter der charttechnisch wichtigen 200-Tage Durchschnittslinie. Alarmsignal für die Börsen? Trumps Zölle verunsichern zusätzlich.

Von Claus Vogt

das Jahr 2025 wird ein Schicksalsjahr an der US-Börse. Die ausufernd hohe fundamentale Überbewertung großer Teile der Aktienmärkte, die sich in Meme-Coins zuspitzende spekulative Gier vieler Anleger gepaart mit dem Damoklesschwert der Rezessionsgefahr, welches immer noch am seidenen Faden über den USA baumelt, ergeben ein explosives Gemisch.

Zusammengenommen zeichnen all diese Faktoren ein deutliches Bild: Das Geld der Anleger – Ihr Geld – befindet sich in historischer Gefahr.

Der erste Dominostein kippt

Am Montag, den 27. Januar 2025 fiel vielleicht der erste Dominostein, der dieses gigantische Kartenhaus zum Einsturz bringt. Aufgrund eines neuen KI-Chatbots aus China stürzte die Nvidia-Aktie mit hohen Umsätzen um knapp 20% ab und befindet sich beim Schreiben dieser Zeilen unter ihrer 200-Tage Durchschnittslinie.

Nvidia war bislang das Aushängeschild dieses Bullenmarkts und steht wie keine andere Aktie für die spekulativen Exzesse, die sich an der US-Börse abspielen. Mit einem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47 ist dieser Posterboy der dauerhaft bullishen Schönredner auch nach dem jüngsten Kursrückgang drastisch überbewertet. Hier ist also noch sehr viel Platz nach unten.

Die Nvidia-Aktie ist bekannt für große Kursverluste

Eine große Nachkaufwelle blieb als Reaktion auf den Absturz bisher aus, die Käufer zeigen sich zurückhaltend. Vielleicht machen sich ja nun die ersten Zweifel breit, ob das Unternehmen die gigantischen Erwartungen erfüllen kann, die auch Jen-Hsun Huang, der CEO des Unternehmens bei den Anlegern geweckt hatte.

Außerdem ist es wichtig zu betonen, dass gerade die Nvidia-Aktie extrem empfindlich auf allgemeine Kursrückgänge an der US-Börse reagiert. Allein von November 2021 bis Oktober 2022 verlor die Aktie satte 65% an Wert, obwohl dies ja nur eine kleinere Korrektur in einem stetig weiter laufenden Bullenmarkt war. In der Baisse von 2008 stürzte die Aktie um 85% ab und 2002 sogar um 90%. Das sind Zahlen, die Sie ernst nehmen sollten.

Nvidia in $, Umsatz, Momentum-Oszillator, 2023 bis 2025

Was in diesem Chart noch recht harmlos aussieht, könnte einen großen, erbarmungslosen Bärenmarkt einleiten. Die fallenden Umsätze während der letzten Aufwärtswelle und die negativen Divergenzen der Momentum-Oszillators (Pfeile) sind Warnsignale. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Gold ist weiterhin Ihr sicherer Hafen

Auch Sie konnten mit unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren in den vergangenen Jahren von steigenden Aktienkursen profitiert. Vor allem mit unserem Goldminen-Depot und den zahlreichen Energiewerten in unserem Dynamischen Depot und in unserem Trading-Depot, in dem wir Aktien mit kürzerer Haltedauer empfehlen.

Um bei Werten wie Nvidia dabei zu sein, die an der Wall Street und auch in Deutschland immer noch in aller Munde sind, ist uns das Risiko einfach zu hoch. Wir tanzen nicht gerne mit der Meute auf dem Vulkan, sondern halten für unsere Leser Ausschau nach möglichst risikoarmen Gewinnen. Erfolgreich, sicher, unaufgeregt, das ist unser Motto!

Auf diese Weise haben unsere Leser insbesondere von einem steigenden Goldpreis profitiert mit dem von uns empfohlenen Gold-Anteil von mindestens 25% bis 35%. Wir sind der Ansicht, dass 2025 ein weiteres Gold-Jahr wird. An den rundum bullishen Rahmenbedingungen hat sich schließlich nichts verändert. Außerdem gehen wir inzwischen aufgrund der deutlichen Verschlechterung der Markttechnik davon aus, dass 2025 ein sehr schwieriges Jahr für herkömmliche Aktienanleger sein wird. Die exorbitante Überbewertung der US-Börse wirft nicht die Frage auf, ob das Kartenhaus kollabiert, sondern lediglich wann.

Schützen Sie Ihr Vermögen in der Krise.