USA: Milliarden für dubiose NGOs - gigantisches Schmiergeldsystem aufgedeckt

In den USA wird gerade ein gigantisches, korruptes Netzwerk von Milliarden-Zahlungen aus Steuergeldern an zweifelhafte NGOs und dubiose Organisationen aufgedeckt. Viele Empfänger des Geldsegens stehen den Demokraten nahe. Doch damit ist jetzt Schluss. Vorbild für Deutschland?

Von Meinrad Müller

Trump räumt auf, er legt „den Sumpf“ wie angekündigt trocken und die Verwaltungen der Bundesbehörden drehen völlig durch! Hunderte leitende Beamte hat er fristlos gekündigt. Sie waren Teil eines gigantischen Netzwerks von Günstlingen. Die Biden-Regierung warf bislang Milliarden zum Fenster hinaus und ließ Kontrollen außer Acht. Und das alles kommt nun ans Licht, geradezu stündlich erscheinen neue erschütternde Details.

Trump und Musk machen endlich reinen Tisch

Lange hat sich niemand getraut, besonders nicht die Demokratische Partei, diese massive Korruption aufzudecken. Zu viele haben davon profitiert. Wie viele Milliarden sind in dunkle Kanäle geflossen? Wer hat sich daran bereichert? Jetzt reicht es, sagt Donald Trump. Er beauftragte Elon Musk die Steuerverschwendung investigativ zu untersuchen. Musk stellte daraufhin binnen acht Tagen ein Team von Top-Programmierern zusammen.

Mithilfe Künstlicher Intelligenz analysieren sie die undurchsichtigen Buchungen der Geldströme der Ministerien. Hierbei geht es um Milliarden, nicht nur um Millionen. Ein schnelles Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Eine Datenbank, gefüttert mit offiziellen Zahlen, zeigt jetzt jedem in Sekunden, wer sich bereichert hat und welche Organisationen Millionen einsacken. Ein Netzwerk politischer Freunde wurde entdeckt, das einem den Atem raubt.

Das größte Schmiergeldsystem wird enthüllt

Seit dem 5. Februar 2025 kann JEDER aufhttps://datarepublican.com genau nachsehen, wohin die Kohle floss. Milliarden an dubiose NGOs, Fördergelder an fragwürdige Projekte, absurd hohe Spenden an Organisationen, die keiner kennt. Die Rechercheergebnisse werden in Rot als "High Taxpayer Funds Alert!", zu Deutsch "Alarm für gigantische Geldverschwendungen", angezeigt.

Jeder kann recherchieren

Eine Suche in der Rubrik „Officer Search“ nach Nancy Pelosi – ja genau, die Demokratin, die immer für „soziale Gerechtigkeit“ kämpft, zeigt ein verzweigtes Netzwerk an Geldempfängern. Milliarden schob sie in Projekte, die keinen Nutzen haben, außer Taschen von Parteifreunden zu füllen. Das sind keine Peanuts, das sind Summen, für die der Steuerzahler umsonst geschröpft wurde.

Und in Deutschland? Absolute Intransparenz!

Ohne die vielen Kleinen und Großen Anfragen der AfD wüssten wir vieles nicht. Während die Amerikaner jetzt auf DataRepublican.com nachprüfen können, wo ihr Geld versickerte, bleibt Deutschland ein Land der Dunkelheit. Hier gibt es keine Transparenz, hier wird vertuscht, gedeckt und verschleiert. Welche Journalisten wurden geschmiert, welche Antifa-Gruppen gepäppelt? Wer deckt solche Machenschaften auf? Fast ausschließlich die AfD, die mit Anfragen im Bundestag bereits große und kleine Schweinereien ans Licht brachte. Ohne diese Arbeit würden wir nicht einmal erfahren, welche Millionen in fragwürdige Organisationen fließen, welche Beraterverträge geschlossen werden und welche ideologischen Projekte mit Steuergeld finanziert werden. Doch statt dankbar zu sein, wird die AfD dafür angegriffen. Denn Transparenz ist das Letzte, was diese Regierung will.

Warum mauert man in Deutschland?

Weil sie Angst davor haben! Weil sie wissen, dass die Steuerzahler hier ausrasten würden, wenn sie wüssten, wofür ihr hart verdientes Geld wirklich verbraten wird. Es ist ja nicht so, dass es nicht auffällt: Milliarden für Migration, Milliarden für die EU, Milliarden für Tausende NGOs, die keiner kennt – aber für Rentner, Familien und die Mittelschicht? Fehlanzeige! Und hinter jedem „Verein zur Förderung der Demokratie“ kann ein Onkel oder Cousin stecken, der mittels dieser „Connection“ voll versorgt wird. Hunderte dieser Vereine werden derzeit von deutschen Ministerien unterstützt.

Dass diese dann gern „pro Regierung“ demonstrieren, wundert nicht.

Zur US-Datenbank: https://datarepublican.com