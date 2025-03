Panik an Börsen wegen Handelskrieg

Bei seiner Amtseinführung versprach Donald Trump den USA ein "goldenes Zeitalter". Doch seine erratische Handelspolitik ließ die Börse - besonders in den USA - crashen. Grund zur Panik oder zum Kauf?

Von Meinrad Müller

Die Wirtschaft befindet sich in einer Phase der Unsicherheit, und die Börsenkurse reagieren entsprechend nervös. Gerade in solchen Momenten bieten sich oft die besten Einstiegsmöglichkeiten. Die aktuelle Entwicklung ist kein Signal für Panik, sondern vielmehr ein notwendiger Prozess zur Korrektur früherer Exzesse. Nachdem man jahrelang mit Staatsaufträgen rechnen konnte und die Verschuldung astronomische Höhen erreichte, erfolgt nun ein gesunder und überfälliger Kurswechsel.



Neuausrichtung statt Krise



Aktuell findet eine Umorientierung in der Finanz- und Wirtschaftspolitik statt. Anstelle endloser Milliardenverschwendung setzt die US-Regierung zunehmend auf eine solide und nachhaltige Finanzpolitik. Kürzungen betreffen ineffiziente Programme und unnötige Bürokratie. Diese Maßnahmen schaffen eine neue Basis für echtes, langfristiges Wachstum.



KI und Handelspolitik als Korrekturfaktoren



Zentral für diesen Wandel ist die intelligente Nutzung von künstlicher Intelligenz, die Ineffizienzen systematisch aufdeckt und beseitigt. Zugleich verändern neue Handelsstrategien und Zollmaßnahmen gegenüber wichtigen Handelspartnern die Bedingungen zugunsten der heimischen Produktion. Kurzfristig führen solche Schritte natürlich zu Belastungen wie sinkenden Aktienkursen, einer schwächeren Handelsbilanz und möglicherweise steigender Inflation sowie Arbeitslosigkeit. Doch diese Herausforderungen sind temporär und gehören zu einem notwendigen Prozess hin zu einer stärkeren, unabhängigen Wirtschaft.



Von der Euphorie zur Realität



Die Börse zeigt sich nervös, da gewohnte Finanzspritzen fehlen und das Wirtschaftswachstum dadurch gedämpft wird. Experten betonen jedoch, dass diese Phase kein Crash, sondern eine längst überfällige Korrektur darstellt. Analysten sehen zwar kurzfristig ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum, doch genau diese Phase bietet langfristig denkenden Anlegern attraktive Einstiegsmöglichkeiten.



Kluge Anleger sehen Chancen



Während unerfahrene Investoren in unsicheren Zeiten oft panisch verkaufen, bleiben Profi-Investoren ruhig und kaufen gezielt nach. Denn die aktuelle Phase bietet günstige Einstiegspreise, um langfristig von einer stabilisierten und gesunden Wirtschaft zu profitieren. Die Verschwendung ist vorbei, eine solide Wirtschaftspolitik kehrt zurück. Wer diese Chance erkennt, kann langfristig zu den Gewinnern gehören.



Die entscheidende Frage lautet nun: Nutzen Sie wie die Profis diese Phase als Chance – oder lassen Sie sich von kurzfristigen Ängsten leiten?